​Enquête sur les CHSLD: un «fossé» entre le ministère et le terrain

La crise de la COVID-19 dans les CHSLD a mis en évidence le grand « fossé » qui sépare le ministère de la Santé et le terrain, a lancé mardi la coroner Géhane Kamel, qui mène l’enquête publique sur les décès survenus dans les CHSLD du Québec au printemps 2020.

« Arrêtez avec les documents », a-t-elle demandé à la sous-ministre adjointe de la direction générale des aînés et des proches aidants, Natalie Rosebush. « Je les ai lus, Ils sont super bien faits. Jamais je ne vais remettre ça en question. Mais la réalité terrain ? […] Qu’est-ce qu’on a fait pour planifier ce raz-de-marée-là qui est entré dans les CHSLD ? », s’est-elle interrogée.

Devant elle, la sous-ministre adjointe a souligné que les enjeux de ressources humaines étaient « déjà une préoccupation avant la pandémie ». Elle a évoqué une « guerre mondiale » pour l’accès aux équipements de protection, souligné l’importance du dépistage et détaillé le contenu d’un guide de préparation préparé par le ministère à l’intention des établissements.

« Le guide de préparation en CHSLD, […] effectivement, tout y est prévu », a répondu Me Kamel. Sauf que les gens « n’arrivaient pas à avoir des contacts avec des fournisseurs » pour obtenir du matériel, a-t-elle illustré. « C’est prévu dans le plan, il faut qu’ils se préparent, mais ils n’ont même pas la capacité de le faire », a-t-elle indiqué.

Mme Rosebush a aussi rappelé qu’un comité d’experts sur les aînés avait été formé le 11 avril. Mais au 31 mars, il y avait déjà 400 éclosions en CHSLD, a souligné le Dr Jacques Ramsay, qui assiste la coroner dans son enquête. « C’est le “timing” des affaires. […] Les bonnes choses ont été faites, mais est-ce que ça a été fait au bon moment ? », a-t-il demandé. En guise de réponse, la sous-ministre adjointe a déclaré que des travaux à ce sujet avaient été entrepris « fin février, début mars ».

L’avocat Patrick Martin-Ménard, qui représente les familles de six personnes décédées en CHSLD, a quant à lui tenté de savoir si Mme Rosebush avait été informée des conditions de vie catastrophiques qui prévalaient dans certains CHSLD. « S’est-on questionné sur l’impact combiné de l’absence des proches aidants et du manque de personnel ? », a-t-il demandé. « Avez-vous entendu parler de résidents qui n’ont pas reçu les soins de base ? », s’est-il aussi interrogé.

La haute fonctionnaire a expliqué que la prise de décisions, en pleine pandémie, relevait de la « gestion des risques ». Elle a aussi dit avoir été informée du fait qu’il « manquait du personnel et que le personnel courait ».

« La question est simple : est-ce que vous le saviez ou vous ne le saviez pas ? », est alors intervenu Me Kamel. [Saviez-vous] qu’il manquait tellement de personnel qu’il y a des gens qui n’ont pas été hydratés correctement ou n’ont pas reçu leurs soins d’hygiène ? », a-t-elle insisté. « La préoccupation, a répondu Mme Rosebush, était vraiment le manque de personnel. Je n’ai pas souvenir de conversations [où on m’a dit] : je ne suis pas capable de les nourrir. »

À la toute fin du témoignage de Mme Rosebush, la coroner l’a remerciée pour son travail. « Vous êtes à la bonne place. […] Vous connaissez votre travail », a-t-elle souligné. « Je reste sur mon appétit », a-t-elle néanmoins poursuivi. « Plus on avance vers la ligne d’arrivée de cette enquête-là, plus je me rends compte que les orientations données par le ministère, on ne peut pas dire que ce n’était pas clair. Mais entre le ministère et ce [qui se rendait au] terrain, le fossé est grand », s’est-elle désolée.

Des rapports d’inspection introuvables Devant la coroner, la sous-ministre adjointe de la direction générale des aînés et des proches aidants, Natalie Rosebush, a révélé que Québec n’avait conservé aucune trace des inspections menées dans les CHSLD et résidences pour aînés (RPA) durant la première vague de la pandémie. Les inspecteurs, a-t-elle dit, consignaient des informations dans un fichier qui « écrasait » les constats notés lors de visites précédentes. Des grilles d’observations étaient aussi remplies de façon manuelle. Pour le reste, les « observations [liées aux] visites de vigie étaient faites verbalement », a-t-elle affirmé. Aucun rapport sur le sujet n’a été produit, a-t-elle ajouté. « Donc, rien de consigné par écrit ? », a demandé la coroner Géhane Kamel, qui mène l’enquête publique. « Depuis le début de l’enquête, j’entends souvent ça : “On l’a fait verbalement”. [Mais] le verbal ça passe et les écrits, ça reste. », a-t-elle souligné. Elle s’est inquiétée du fait que cela puisse nuire à la capacité de ses équipes à donner des réponses aux familles qui ont perdu des proches en CHSLD. « On n’a comme pas de réponses à leur donner sur ce qui s’est passé réellement lors de ces visites-là », a-t-elle déploré.