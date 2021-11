Quoi surveiller aujourd’hui ?

Troisièmes doses

Les Québécois âgés de 80 ans ou plus pourront prendre un rendez-vous dès aujourd’hui pour leur dose de rappel de vaccin contre la COVID-19. Déjà, les aînés vivant en CHSLD ou en résidences pour personnes âgées ont accès à cette troisième dose. Le Comité sur l’immunisation du Québec a observé une baisse de l’immunité chez les 80 ans et plus.

Les plages de rendez-vous s’ouvriront aussi dans les prochains jours pour les gens de 75 ans et plus, puis pour les personnes de 70 ans et plus. Le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, a toutefois précisé que cette nouvelle injection doit être administrée au moins six mois après la dernière dose.