Des craintes pour les aînés bien avant le mois de mars en 2020, admet Arruda

Dès janvier ou février, le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, s’est inquiété de voir la COVID-19 se propager dans les milieux d’hébergement pour aînés, a-t-il admis lundi, en causant la surprise à l’enquête publique sur les décès survenus dans les CHSLD du Québec au printemps 2020.

« J’ai quelque chose qui me trouble un peu en vous écoutant. Si on l’avait prévu, c’était [donc] dans les scénarios que ça allait frapper les CHSLD ? », a demandé, incrédule, la coroner Géhane Kamel, qui dirige l’enquête.

Juste avant, le Dr Arruda avait répondu « oui, c’est sûr » à une question de l’avocat Patrick Martin-Ménard, qui représente les familles de six personnes décédées en CHSLD. « En janvier, février, vous envisagiez que les CHSLD allaient y passer aussi ? », avait-il demandé.

L’avocat cherchait visiblement à savoir si Québec aurait pu prévoir — et éviter — le triste scénario qui s’est joué dans les CHSLD. Ses questions portaient aussi sur la responsabilité du Dr Arruda dans les prises de décisions.

« Toute pénétration dans les CHSLD allait pour nous [faire partie] des éléments de risques importants », a déclaré le Dr Arruda. Il a ajouté que pour cette raison, Québec avait « rapidement » demandé la fin des visites en CHSLD. « On voulait éviter une pénétration dans un milieu où il [pouvait y avoir] des explosions [de cas]. »

Face à la surprise de la coroner, l’expert en santé publique a dit savoir que les « maladies infectieuses, en général, touchent les plus vulnérables » et que « les plus vulnérables sont dans les CHSLD ». « Donc, on savait qu’on devait protéger les personnes âgées », a-t-il expliqué.

Sauf que « dans les faits », a répliqué la coroner Kamel, « les milieux hospitaliers, à la mi-mars, sont plus que prêts à recevoir les gens ». « Les équipes sont mobilisées, mais ce n’est pas du tout ça en CHSLD. La préparation est zéro pis une barre », a-t-elle souligné. « Ces discussions-là [sur les dangers en CHSLD] ont eu lieu avant le 13 mars et ça entre à pleine porte, c’est un peu troublant », a-t-elle ajouté.

En guide de réponse, le Dr Arruda a déclaré qu’il faudrait « revoir les éléments de séquence ». Cela dit, « compte tenu de ce qui se passait en Italie, le “ focus ” a été mis sur la réorganisation du système de soins », a-t-il admis. « Mais dans les faits, il y a peut-être eu certains enjeux avec la gestion d’une infection dans les milieux de soins qui aurait dû avoir… », a-t-il poursuivi, sans terminer sa phrase. Au sujet du CHSLD Herron, où 47 personnes sont décédées au printemps 2020, il a dit qu’il s’agissait d’une situation qui soulevait « plusieurs questions sur le modèle d’organisation, à la suite de la réforme aussi ».

Le directeur national de la santé publique a par ailleurs été incapable de dire si l’un des 11 sous-comités mis sur pied pour faire face à la pandémie concernait les aînés. « Il faudrait vérifier avec Mme [Natalie] Rosebush », a-t-il déclaré, en faisant référence à la sous-ministre adjointe de la Direction générale des ainés et des proches aidants.

« Les CHSLD, c’était vraiment l’angle mort de la préparation qui a été faite par rapport à la pandémie ? », lui a ensuite demandé Me Martin-Ménard.

« Ça dépend ce que vous entendez par un angle mort », a répondu le Dr Arruda. « On savait que les personnes âgées, où qu’elles soient, elles étaient à risque. Et comme je vous le dis, dès le 12 mars, lors du point de presse, et on a très rapidement interdit les visites dans les milieux », a-t-il rappelé.