La Cour refuse la demande de suspension du décret imposant la vaccination des soignants

Les travailleurs du réseau de la santé n’ont pas eu gain de cause dans cette première manche de leur bataille pour faire invalider le décret qui leur impose de se faire vacciner contre la COVID-19. Ils voulaient que cette obligation soit suspendue en attendant le procès qui videra la question, mais le juge Michel Yergeau de la Cour supérieure leur a dit non lundi matin. Le décret demeure donc valide.

La date à laquelle il a rendu jugement n’est pas anodine. La date butoir — la seconde, après un premier report — devait être le 15 novembre.

Mais entre les plaidoiries des avocats sur la demande de suspension et le jugement, Québec a déclaré qu’il renonçait à appliquer le décret qui impose la double vaccination : il a dit craindre des ruptures de services qui feraient mal à la population, puisque la sanction pour cause de refus du vaccin devait être la suspension sans solde.

Peu importe, le magistrat a rendu sa décision tout de même : malgré « ce changement de cap majeur », « la nature exacte et la portée des modifications à être apportées au décret à la suite de cette annonce ne sont pas encore connues au moment de signer ce jugement ».

Ceux qui ont porté cette demande devant le tribunal — parmi lesquels on retrouve des infirmières, des médecins et des pharmaciens – refusent de se faire vacciner : ils invoquent leur liberté de choix et l’inviolabilité de leur personne. Plusieurs ont déclaré être d’accord pour se faire faire dépister régulièrement contre la COVID-19, ce qui a été la solution finalement retenue par Québec.

Leur avocate avait plaidé devant le juge Michel Yergeau de la Cour supérieure que « ce décret fait plus de mal à la population que de bien » et qu’en l’adoptant, le gouvernement du Québec est allé à l’encontre de l’objectif même de la Loi sur la santé publique, qui est de protéger les Québécois.

Me Natalia Manole avait ainsi fait valoir que la suspension des soignants allait entraîner une réelle « catastrophe » pour la population : il y aura des ruptures de service dans le réseau de la santé, des chirurgies seront reportées ou annulées, et des cliniques médicales comme des CHSLD devront fermer, a-t-elle détaillé lors de l’audition qui a eu lieu le 27 octobre dernier.

Après analyse des positions des parties, le juge a conclu que les demandeurs ont amené des questions « sérieuses » et démontré « une apparence de droit ».

Toutefois, il rappelle qu’il n’appartient pas à un juge de réévaluer si la décision du gouvernement attaquée — ici, la vaccination obligatoire des soignants — est sage ou non : il ne peut intervenir que si elle ne respecte pas les lois en vigueur.

Et il est d’avis que les demandeurs n’ont pas été capables de démontrer que le décret — que l’on soit d’accord ou non avec celui-ci, souligne-t-il — n’a pas été adopté « à sa face même pour protéger la santé de la population dans un contexte d’urgence sanitaire dûment déclaré ». Ils n’ont donc pas renversé la « présomption de validité » de cette décision du gouvernement.

Le décret reste donc en vigueur, bien que l’impact de ce jugement soit limité pour les soignants, puisque le ministre de la Santé Christian Dubé a déjà annoncé qu’il ne l’appliquerait pas — pour le moment.