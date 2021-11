Quoi surveiller aujourd’hui ?

Covid: moins de restrictions au Québec

Une vague d’assouplissements des mesures sanitaires entre en vigueur au Québec. Le karaoké et la danse sont à nouveau permis après plus d’un an d’interdiction, et les clients n’ont plus à inscrire leur nom sur un registre à leur arrivée dans un restaurant ou un bar. Le port du masque sur les pistes de danse est toutefois obligatoire.

Le masque est également abandonné dans les salles de classe des écoles secondaires. Il demeure toutefois obligatoire lors des déplacements dans l’école, dans les aires communes et dans les autobus. Québec met finalement fin à sa consigne aux employeurs de privilégier le télétravail.