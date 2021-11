Quoi surveiller aujourd’hui ?

Mélanie Joly en visite à Washington

La nouvelle ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, effectuera aujourd’hui son premier voyage officiel depuis sa nomination. Elle se rendra à Washington, où elle rencontrera le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, avec qui elle s’est déjà entretenue au téléphone la semaine dernière.

Selon le communiqué officiel, Mme Joly veut profiter de sa visite pour souligner « l’importance du partenariat entre le Canada et les États-Unis à l’égard de la reprise économique, de la création d’emplois de part et d’autre de la frontière, et du renforcement des chaînes d’approvisionnement entre les deux pays ».