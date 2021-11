«Fillette de Granby»: la présence ou non de ruban est la «pierre angulaire» de la cause du décès

La pathologiste judiciaire qui a réalisé l’autopsie sur le corps de la « fillette de Granby » a déclaré jeudi que si elle n’est pas morte asphyxiée en raison de ruban adhésif sur sa bouche et son nez, c’est probablement celui sur son torse qui l’a tuée en l’empêchant de respirer. La présence ou non de ruban sur ses orifices respiratoires est donc la « pierre angulaire » de la détermination de la cause du décès, a lancé l’avocat de l’accusée, qui la remet en question.

La pathologiste Caroline Tanguay, appelée à la barre par la Couronne, subit jeudi matin son contre-interrogatoire aux mains de l’avocat de la belle-mère de la fillette, accusée de sa séquestration et de son meurtre au deuxième degré.

Mardi, la Dre Tanguay déclaré — alors qu’elle était interrogée par la Couronne — que l’autopsie en tant que telle du corps de l’enfant de 7 ans ne permettait pas de mettre le doigt sur la cause du décès, et qu’elle devait donc analyser les circonstances du décès pour tirer une conclusion.

Informée que l’on avait mis du ruban adhésif sur la bouche et le nez de l’enfant, elle a livré son rapport avec cette mention : mort par suffocation externe.

Mais si cette information qu’on lui a transmise est erronée, la pathologiste aurait plutôt conclu à une mort par suffocation « mécanique », c’est-à-dire que le papier collant qui entourait sa cage thoracique l’empêchait de faire le mouvement de va-et-vient nécessaire pour respirer. Bref, une mort par suffocation tout de même, mais une cause différente pour expliquer le manque d’air.

C’est le fils de l’accusée et le petit frère de 5 ans de la fillette qui ont déclaré aux policiers qu’il y avait du ruban adhésif sur le visage de la fillette.

Mais Me Pénélope Provencher, aussi avocate de l’accusée, avait fait la semaine dernière un contre-interrogatoire précis de son fils, remettant en question s’il avait bel et bien vu du ruban adhésif sur le nez et la bouche de la fillette.

Me Alexandre Biron s’en prend depuis mardi après-midi aux conclusions du rapport de la pathologiste judiciaire, afin de lui faire dire que sa conclusion sur la cause de décès de l’enfant dépend d’informations qui lui ont été remises par des tiers : si celles-ci ne sont pas exactes, elle aurait pu tirer des conclusions différentes.

Quant à la Couronne, elle met de l’avant cette théorie : la fillette a été retrouvée inanimée sur le plancher de sa chambre dans la résidence familiale de Granby le 29 avril 2019. Elle avait été complètement entourée de ruban adhésif, a manqué d’air, et est morte le lendemain à l’hôpital.

L’accusée de 38 ans, dont l’identité ne peut être révélée par ordre de la Cour, subit son procès depuis le 19 octobre.

Le dernier témoin de la Couronne sera entendu jeudi après-midi.