La jeunesse comme «bougie d’allumage» à la Fondation CHU Sainte-Justine

L’implication des jeunes n’est pas nouvelle à la Fondation CHU Sainte-Justine. Entre 2007 et 2019, le Défi-jeunesse Sainte-Justine des écoles privées a permis d’amasser 7 millions de dollars. La Fondation CHU Sainte-Justine a organisé au fil des ans aussi plusieurs grandes campagnes de financement pour offrir aux enfants et aux mamans l’un des meilleurs niveaux de santé dans le monde. La dernière, Plus Mieux Guérir, s’est tenue de 2013 à 2018 pour permettre au CHU Sainte-Justine d’accélérer la recherche et de transformer les soins. Elle avait un objectif de 150 millions, et pas moins de 255 millions ont été recueillis auprès de 240 000 donateurs. En 1995, l’hôpital Sainte-Justine est devenu un centre hospitalier universitaire (CHU) mère-enfant : c’est le plus grand CHU mère-enfant au Canada. Il a six grands mandats : les soins spécialisés et ultraspécialisés, la recherche fondamentale et clinique en santé de la mère et de l’enfant, l’enseignement auprès des futurs professionnels de la santé et des intervenants du réseau, la promotion de la santé, l’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé, la réadaptation, l’adaptation et l’intégration sociale pour les enfants et les adolescents présentant une déficience motrice ou de langage. Il se déroule au CHU Sainte-Justine chaque année près de 3400 accouchements, 82 000 visites à l’urgence et 221 000 consultations externes.