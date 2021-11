Quoi surveiller aujourd’hui ?

Aline sort en salle en France

Presqu’un an après sa date de sortie initiale, le film Aline, de Valérie Lemercier, inspiré de la vie de Céline Dion, sort en salle dans l’Hexagone aujourd’hui. La réalisatrice et comédienne incarne la chanteuse québécoise de l’enfance jusqu’à ses 50 ans.

L’œuvre, que l’on dit empreinte d’humour et de second degré, met aussi en scène des comédiens québécois, dont Danielle Fichaud et Sylvain Marcel. Le film paraîtra le 26 novembre au Québec.