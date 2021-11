La «fillette de Granby» ne pesait que 16 kg à son décès, témoigne la pathologiste judiciaire

La « fillette de Granby » ne pesait que 36 livres (16,3 kg) et ne mesurait qu’un mètre lorsqu’elle est morte, ce qui était en deçà des courbes de croissance pour une enfant de 7 ans, a témoigné mardi la pathologiste judiciaire au procès criminel de sa belle-mère accusée de meurtre.

La Dre Caroline Tanguay a relaté au jury avoir été frappée par la petite taille de la fillette lorsqu’elle a effectué son autopsie, qui vise à déterminer la cause de son décès.

« Elle est très maigre » au niveau du visage et des bras, a-t-elle déclaré. « Son retard pondéral est important ». Pareils constats avaient déjà effectués par les policiers intervenus à la résidence familiale le matin du drame.

Et elle n’a rien vu dans son dossier médical — aucune maladie — qui pourrait expliquer sa petite taille et son petit poids.

La belle-mère de l’enfant, qui ne peut être identifiée par ordre de la Cour, est accusée de séquestration et de meurtre au deuxième degré. Elle a plaidé non coupable. La Couronne entend démontrer qu’elle a entouré le corps de la fillette de ruban adhésif le 29 avril 2019 et que son décès a été constaté le lendemain à l’hôpital.

« Rien qui explique le décès »

Lorsqu’elle a effectué son autopsie sur le petit corps, Dre Tanguay y a vu plusieurs marques qu’elle a qualifiées de « lésions » ou de « bleus ».

Mais elles sont toutes « mineures, non spécifiques et n’expliquent pas le décès », selon la docteure spécialisée qui a réalisé plus de 2200 autopsies dans sa carrière.

La pathologiste judiciaire a ensuite expliqué qu’elle n’a retrouvé aucune malformation cardiaque en réalisant son investigation. Il n’y avait pas non plus de lésion à la bouche, pas de fracture du crâne, ni hémorragie au cerveau.

Une chose a toutefois retenu son attention : la fillette avait une faible densité osseuse. Deux de ses côtes ont été fracturées quelques jours avant sa mort, mais il est possible qu’elle n’ait pas ressenti de douleur, comme c’est souvent le cas de telles fractures chez les enfants, a-t-elle expliqué aux 14 jurés.

Bref, « au niveau des lésions traumatiques, il n’y a rien qui explique le décès ».

« Il n’y a aucune cause traumatique, aucune cause naturelle, aucune cause toxicologique ».

Les traces de médicaments retrouvés dans son sang étaient en « quantité thérapeutique », ce qui respectait ce que le médecin avait prescrit.

Sans aucun constat physique pouvant l’aider, la pathologiste a expliqué qu’elle devait ensuite se tourner vers les « circonstances ayant entouré le décès » afin de pouvoir déterminer ce qui a causé la mort de l’enfant.

Elle poursuit son témoignage mardi après-midi.