Michel Venne est condamné à six mois de prison pour agression sexuelle

Michel Venne a été condamné mardi au palais de justice de Québec à six mois de prison pour avoir agressé sexuellement la documentariste Léa Clermont-Dion, mais l’ex-journaliste ne restera pas derrière les barreaux longtemps.

Ses avocats devaient rapidement demander sa remise en liberté provisoire, puisque la Cour d’appel a accepté en septembre dernier d’entendre sa contestation du verdict de culpabilité prononcé à son endroit en juin dernier.

Michel Venne, ancien directeur et membre fondateur de l’Institut du nouveau monde aujourd’hui âgé de 61 ans, avait été reconnu coupable d’agression sexuelle et d’exploitation sexuelle de Mme Clermont-Dion, des gestes survenus alors que celle-ci n’était âgée que de 17 ans et qu’elle était stagiaire à l’Institut. Il s’était livré à des attouchements non souhaités par la jeune femme, alors adolescente, en août 2008.

Il était passible d’une peine de 45 jours à 10 ans d’emprisonnement, mais la peine de six mois était une suggestion commune de la Couronne et de la défense, qui a été entérinée par le juge Stéphane Poulin, de la Cour du Québec. Elle s’accompagne d’une inscription de M. Venne au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans.

Il a été escorté, menottes aux mains, hors de la salle de cour.

La date de l’audition de sa cause en appel n’a pas encore été fixée et pourrait prendre plusieurs mois. Ses avocats invoquent des erreurs de droit dans la décision rendue par le juge Poulin.

Léa Clermont-Dion avait elle-même demandé que soit levée l’ordonnance qui interdisait de dévoiler son identité. Elle avait fait une déclaration à l’issue du prononcé du verdict de culpabilité, disant vouloir que « la honte change de camp ».