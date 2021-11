Meurtre de Marylène Lévesque: la coroner recommande le bracelet électronique dans de pareils cas

Les auteurs d’homicides en contexte de violence conjugale qui sont placés en libération conditionnelle devraient porter un bracelet électronique, selon la coroner qui s’est penchée sur le décès de Marylène Lévesque en 2020.

« Si l’agresseur de Mme Lévesque avait porté un bracelet électronique avec géolocalisation, son décès aurait probablement pu être évité », écrit Me Stéphanie Gamache dans son rapport.

La jeune femme de 22 ans a été assassinée dans un hôtel de Québec par Eustachio Gallese, un client du salon de massage où elle travaillait. Cet homme avait purgé une peine de prison pour un homicide perpétré dans un contexte de violence conjugale. Il était en semi-liberté avec conditions au moment de leur funeste rencontre.

Dans son rapport, la coroner relève que « Mme Lévesque n’a jamais été mise au courant des antécédents de violence conjugale de son agresseur » alors que ce dernier « a usé de mensonges et de tromperies pour contourner les conditions de sa semi-liberté conditionnelle » dans le but d’entretenir une relation avec elle.

Les Services correctionnels recourent déjà au bracelet électronique pour les délinquants qui ont des interdictions de contacts liés à des restrictions géographiques.

La coroner y voit « une mesure additionnelle de soutien aux mécanismes de surveillance en place » qui permettrait « de valider les dires d’un délinquant qui voudrait user de subterfuges pour faire fi de ses conditions de libération ».

Plus de détails suivront.