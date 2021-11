Quoi surveiller aujourd’hui ?

Des grèves dans des CPE

Estimant que les mouvements à la table de négociations étaient « trop lents », les centres de la petite enfance affiliés au Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES-FTQ) feront la grève aujourd’hui et demain.

Il ne semble pas y avoir d’avancées non plus dans les discussions entre Québec et les deux importants syndicats de travailleuses du réseau des services de garde, la FSSS et la FIPEQ. Vendredi dernier, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, s’était montré sûr d’en arriver à une entente avec les organisations syndicales.