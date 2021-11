Valérie Plante promet de s’attaquer rapidement aux dossiers prioritaires

Au lendemain de son éclatante victoire contre Denis Coderre, Valérie Plante a promis de se mettre rapidement à la tâche pour faire avancer ses priorités dans les 100 premiers jours de son mandat.

« Hier, les Montréalais et les Montréalais nous ont offert une énorme marque de confiance », a dit la mairesse désignée, accompagnée de plusieurs candidats élus lors d’un point de presse à proximité des Habitations Jeanne-Mance, au centre-ville. « On accepte ce mandat avec beaucoup d’humilité. C’est une grande responsabilité. C’est un grand privilège que d’être choisis par la population et nous serons à la hauteur des attentes. »

Valérie Plante a évoqué les enjeux de sécurité et d’habitation parmi ses priorités, mais aussi ceux liés à la relance verte et à la transition écologique. « Quand on pense à l’environnement, pas le temps de niaiser. Il faut qu’on avance », a-t-elle lancé.

La chef de Projet Montréal a reconnu que plusieurs courses avaient été serrées, notamment à la mairie d’Outremont qui a échappé de peu au maire sortant Philipe Tomlinson, et que des dépouillements judiciaires pourraient être demandés.

Mme Plante a déploré le faible taux de participation à Montréal, qui s’est limité à environ 36,5 % « Historiquement, quand il y a deux élections qui se suivent, ce n’est jamais la deuxième qui est avantagée », a-t-elle souligné. « Il peut y avoir un certain essoufflement. En plus, on est toujours en période de pandémie. »

Elle a réfuté les propos de Denis Coderre qui, lundi soir, a affirmé qu’il s’agissait de la campagne électorale la plus « sale » qu’il avait vécue. « Moi, j’ai trouvé que c’était une campagne qui mettait beaucoup de l’avant les idées. Une campagne pour notre part, super positive, à l’image de Projet Montréal. Je pense qu’à un moment donné, il faut que chaque candidat puisse faire une introspection du travail qui a été fait, du processus de sélection de certains candidats », a-t-elle dit.

Elle s’est par ailleurs montrée ouverte à accueillir des membres de l’opposition au sein de son comité exécutif.

Mme Plante soutient toutefois ne pas avoir eu de nouvelles de son adversaire Denis Coderre à qui elle a laissé un message téléphonique dimanche soir et qu’elle a texté lundi matin. « Toujours pas de nouvelles, mais écoutez, honnêtement, je pense que c’est juste qu’il est occupé et je suis occupée. On va finir par se parler. »