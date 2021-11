Quoi surveiller aujourd’hui ?

« Fillette de Granby » : suite du procès

Le procès de la belle-mère de la « fillette de Granby » se poursuit. La femme de 38 ans, dont le nom ne peut pas être révélé, a plaidé non coupable aux accusations de meurtre au second degré et de séquestration de l’enfant, qui avait sept ans.

Le procès devant jury se déroule depuis le 19 octobre au palais de justice de Trois-Rivières. La théorie de la Couronne est que l’accusée a entouré la fillette de ruban adhésif et que celle-ci est morte par la suite. Des témoins experts devraient être entendus dans les prochains jours.