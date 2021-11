Quoi retenir de la fin de semaine?

Les Québécois encore appelés aux urnes

À peine quelques semaines après le scrutin fédéral, les Québécois se sont de nouveau rendus aux urnes samedi et dimanche, cette fois pour élire leurs représentants municipaux. C’est tout sourire que Denis Coderre et Valérie Plante ont voté ce matin, respectivement dans le Vieux-Montréal et dans Rosemont–La Petite-Patrie, après 52 jours de campagne électorale.

Pour l’heure, l’issue de cette lutte politique demeure difficile à prévoir dans la métropole. Les deux principaux candidats restaient jusqu’à tout récemment au coude-à-coude dans les sondages, avec une légère avance pour la candidate de Projet Montréal. L’enjeu : 8044 postes de maire ou de conseiller à pourvoir. Des scrutins se déroulent aussi dans des municipalités régionales de comté pour élire un préfet.

