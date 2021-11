Quoi surveiller cette fin de semaine?

Jour du scrutin municipal

La lutte pour la mairie s’annonce serrée dans plusieurs arrondissements de Montréal, où l’arrivée de nouveaux partis et de candidats controversés, de même que l’émergence d’enjeux clés en habitation et en sécurité publique, rend l’issue de cette course imprévisible.

Partout au Québec, il sera possible de voter le 7 novembre, entre 9 h 30 et 20 h. À Montréal, pour ceux qui n’ont pas déjà voté par anticipation, il sera aussi possible cette année de se présenter dans un bureau de vote ce samedi, à condition d’avoir en main sa carte de rappel du Directeur général des élections du Québec et une pièce d’identité, comme le permis de conduire ou la carte d’assurance maladie.