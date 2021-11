Face à des retards de paiement en santé, la FIQ réclame des intérêts

La FIQ réclame le paiement d’intérêts au taux légal au gouvernement du Québec pour chaque jour de retard dans les versements rétroactifs qui sont dus, par la nouvelle convention collective.

De plus, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), qui représente 76 000 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes, exige des excuses formelles de la part du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Elle lui reproche son « immobilisme » et son « insouciance à offrir toute forme de compensation » aux membres de la FIQ.

La Presse canadienne avait révélé, mercredi, que les membres de la FIQ recevraient en retard des paiements rétroactifs qui leur sont dus en vertu de la nouvelle convention collective qui a été conclue en juin dernier.

Il s’agit de primes et de montants forfaitaires qui ont été convenus entre les parties et qui doivent être versés de façon rétroactive, à des dates prédéterminées dans la convention.

Non seulement ces montants seront versés en retard, mais on ignore à quel moment au juste ils pourront l’être.

Jeudi, le ministère a confirmé ces retards de paiement touchant des travailleurs dans la santé. Il les a attribués à une charge de travail plus élevée, tant dans les établissements de santé que dans les entreprises privées qui fournissent les logiciels de paie.

Il a aussi confirmé que tous les CISSS et les CIUSSS sont touchés par ces retards.

C’est le Syndicat québécois des employés de service (SQEES), affilié à la FTQ, qui avait levé le drapeau dès le 27 octobre, après avoir été avisé par certains employeurs de ces retards de paiement.