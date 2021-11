Le gouvernement Biden porte plainte contre le Texas pour une loi controversée sur le vote

Le ministère américain de la Justice a porté plainte jeudi contre le Texas pour une loi récemment adoptée par cet État du sud-est du pays et dont le gouvernement de Joe Biden juge qu’elle restreint le droit de vote.

La plainte déposée auprès d’un tribunal fédéral de San Antonio accuse cette législation d’enfreindre les lois fédérales sur les élections et les droits civiques.

La loi texane, qui selon ses défenseurs rend les élections plus sûres en protégeant contre les fraudes, interdit le vote au volant de sa voiture et instaure plusieurs autres restrictions sur les horaires de vote et le vote par correspondance.

Ses détracteurs estiment qu’elle affecte de manière disproportionnée le vote des minorités, surtout celui des Noirs américains, qui ont tendance, historiquement, à voter démocrate.

Le ministère de la Justice a notamment dit dans un communiqué que la législation portait atteinte aux droits des électeurs en restreignant la capacité à avoir accès à de l’aide pour les personnes ayant besoin d’assistance pour voter.

« Notre démocratie dépend du droit des électeurs éligibles à mettre un bulletin dans l’urne et du fait que ce bulletin soit compté », a déclaré le ministre de la Justice, Merrick Garland, en promettant que son ministère ferait tout son possible « pour protéger ce pilier fondamental de notre société ».

Plusieurs États à travers le pays se sont attelés ces derniers mois à utiliser les allégations infondées de fraudes sur la présidentielle de 2020, lancées par l’ex-président Donald Trump et ses alliés, pour faire passer des lois imposant des restrictions diverses au vote et le rendant donc plus difficile pour certains, selon des associations.