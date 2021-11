Du saumon transgénique a été produit au Canada pour la première fois

Les premières tonnes de saumon transgénique élevé au Canada ont été mises en marché dans les derniers mois. L’entreprise AquaBounty a confirmé avoir produit du saumon génétiquement modifié dans ses installations de Rollo Bay à l’Île-du-Prince-Édouard dans son rapport de résultats du troisième trimestre publié jeudi.

AquaBounty écrit dans ce document avoir récolté 84 tonnes de ce poisson dans deux sites, dont sa pisciculture en Atlantique et l’autre en Indiana aux États-Unis, pour une valeur de vente de 402 000 dollars américains.

Au moins une partie de cette quantité totale provient du territoire canadien, sans que la compagnie n’ait précisé quelle part. La récolte à l’île-du-Prince-Édouard a commencé depuis juin et « la production hebdomadaire est en augmentation constante », lit-on dans ce document destiné à ses investisseurs. AquaBounty n’avait pas répondu aux questions du Devoir au moment où ces lignes étaient écrites.

À pleine capacité, ce sont 250 tonnes métriques par année de ce poisson qui sortiront de leur usine canadienne.

Baptisé AquAdvantage, ce saumon transgénique grandirait deux fois plus vite qu’un saumon de l’Atlantique selon des déclarations antérieures de l’entreprise qui l’a développé. Une récente vidéo promotionnelle ne fait cependant aucune mention de cet avantage. Santé Canada mentionne pour sa part dans un document d’information que sa croissance rapide a été rendue possible « en ajoutant un gène de l’hormone de croissance du saumon quinnat dans un saumon atlantique ».

La même compagnie a déjà commercialisé une certaine quantité de saumon transgénique en 2017 et 2018, qui provenait d’un plus petit élevage au Panama.

C’est donc la première fois qu’il est produit sur le sol canadien, « et à une échelle industrielle », dit Thibault Rehn, coordonnateur de Vigilance OGM. Cette organisation dénonce l’absence d’étiquetage obligatoire des aliments génétiquement modifiés : « Qui peut savoir aujourd’hui où ce saumon est vendu ? Le gouvernement refuse toujours la transparence aux citoyens canadiens », dit M. Rehn.

La confirmation qu’il se retrouvait maintenant dans l’assiette des Canadiens n’a été fait qu’à travers un rapport peu consulté par le public en général, selon lui. « C’est une autre preuve flagrante de non-transparence », poursuit-il.

Ce produit a fait l’objet de trois évaluations distinctes avant d’être officiellement approuvé au Canada en 2019 pour la consommation humaine et la production sur le territoire. Les trois instances gouvernementales « se sont cependant basé principalement sur les études de l’industrie […] et on n’y a pas accès à ces études », déplore M. Rehn. Vigilance OGM a en effet demandé de les consulter, sans succès.

D’autres groupes écologistes s’inquiètent aussi que ces spécimens modifiés se retrouvent dans la nature et se reproduisent avec l’espèce sauvage, bousculant l’équilibre des écosystèmes.

Pour toutes ces raisons, Thibault Rehn insiste que l’acceptabilité sociale pour la production et la vente de ce produit « n’est pas encore gagnée ». Un sondage réalisé par la firme Léger en 2020 concluait que 85 % des répondants québécois désirait un étiquetage obligatoire des OGM. Ce sont aussi 78 % des Canadiens qui ne sont pas prêts à manger du saumon génétiquement modifié, selon un coup de sonde de la même firme.

Sur son site Internet, AquaBounty écrit que son saumon est « sécuritaire » et un choix « responsable ». Dans son rapport aux investisseurs de jeudi, l’entreprise parle aussi d’une « forte demande » pour son produit qui prouve « l’acceptation du marché ».