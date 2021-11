Montréal est-elle une ville dangereuse ?

La sécurité des rues de Montréal est au centre de la campagne électorale municipale qui se conclut dimanche. Le candidat à la mairie Denis Coderre affirme que la métropole est dangereuse, tandis que la mairesse sortante Valérie Plante réitère que la ville est sûre. Qui dit vrai ?

Le nombre de crimes violents perpétrés à Montréal ainsi que leur gravité a diminué de façon constante depuis le début du siècle, une tendance qui reflète celle de plusieurs autres régions métropolitaines du pays.

Avec un indice de gravité des crimes violents de 73,2 en 2020, la métropole québécoise s’en tire mieux que Winnipeg, Vancouver et Calgary et que la moyenne nationale, établie à 87.





À l’échelle canadienne — et même mondiale — Montréal est une ville très sécuritaire, croit Marc Ouimet, professeur de criminologie à l’Université de Montréal. « Les gens marchent dans la rue, ils n’ont pas peur de sortir le soir, le niveau d’insécurité me semble assez bas. Dans les villes où les gens ont peur, ils se barricadent chez eux », observe-t-il.

Depuis une trentaine d’années, plusieurs crimes contre la personne, comme les homicides et les voies de fait, ont d’ailleurs connu une diminution dans la métropole, ajoute le professeur.

« Un Montréalais n’est pas vraiment en danger, atteste aussi Rémi Boivin, professeur agrégé à l’École de criminologie de l’Université de Montréal. Ses chances de subir quoi que ce soit de désagréable dans la vie de tous les jours sont à peu près nulles ». Selon lui, la gravité des crimes n’a pas nécessairement diminué à Montréal depuis le début du siècle, mais on en compte beaucoup moins.

Contre toute attente, l’indice de Toronto se situe en deçà de celui de Montréal. La Ville Reine a pourtant été elle aussi le théâtre de nombreuses fusillades ces dernières années, dont le nombre a bondi de 60 % entre 2015 et 2020.

Un niveau de criminalité stable

Montréal a elle aussi vu une recrudescence de la violence au cours de la dernière année : elle répertorie plus d’une centaine de fusillades au cours des neuf premiers mois de 2021 sur son territoire, soit presque autant que pendant toute l’année 2020. La moitié d’entre elles seraient liées à des gangs criminels.

L’accessibilité accrue aux armes à feu et l’utilisation des réseaux sociaux des jeunes âgés entre 16 et 20 ans expliquent entre autres la récente flambée de violence par armes à feu, explique Guy Ryan, ex-enquêteur au SPVM. L’imprévisibilité de leurs agissements complique également la prévention de ces violences. « Ces jeunes [utilisent des armes à feu] à n’importe quelle heure et n’importe quel jour. »

Les escouades spéciales du SPVM devraient faire baisser la criminalité à Montréal, selon l’ancien policier enquêteur. « En mettant des gens d’expérience qui connaissant le milieu, ils pourront, avec le temps, développer des contacts privilégiés avec des sources d’information. Ça va faire en sorte de prévenir les coups et procéder aux arrestations avant que ça arrive », croit M. Ryan.

Parmi les indicateurs analysés par Le Devoir, seules les tentatives de meurtres ont connu une augmentation depuis 2017. Le SPVM recense 131 tentatives en 2020, alors qu’il n’en comptait que 89 trois ans plus tôt.





Le bilan des homicides de cette année pourrait lui aussi surpasser le dernier. En date du 22 octobre, 25 homicides étaient survenus sur le territoire montréalais, alors qu’on en comptait 27 pour toute l’année 2020.

Malgré tout, il n’est toujours pas possible d’affirmer s’il y a une hausse de criminalité à Montréal en ce moment, indique Rémi Boivin. « Il faut faire attention. Il y a eu quelques événements très violents à Montréal mais il y a des milliers d’infractions qui sont enregistrées chaque année. Ce n’est pas parce qu’il y en a cinq de plus que ça va avoir un effet global sur la sécurité des gens. […] Les niveaux de criminalité n’ont jamais été aussi bas que ces dernières années. »

Le nombre d’introductions par effraction, le seul indicateur relatif aux crimes contre la propriété, est lui aussi en baisse depuis 1996. Plus de 33 000 événements ont été signalés en 1997, alors qu’on n’en comptait plus que 6000 en 2020.

Ce type de crime est intéressant à observer, puisqu’il nourrit le sentiment d’insécurité de la population, estime Marc Ouimet. « D’une part, c’est fréquent, d’autre part, ça affecte beaucoup le sentiment de sécurité [de la population] ».

Quartiers chauds

Le nombre de crimes varie au sein même de la métropole ; certains quartiers sont ainsi plus dangereux que d’autres.

Le poste de quartier (PDQ) regroupant le centre-ville (Ville-Marie Est), l’île Notre-Dame, l’île Sainte-Hélène et le Vieux-Montréal est de loin le quartier le plus touché de la métropole, avec un taux de 62,1 crimes par 1000 habitants. En comparaison, l’arrondissement de Montréal-Nord est au 4e rang, avec 18,9 crimes par 1000 habitants.

Ce taux de criminalité élevé est typique des quartiers du centre-ville qui comptent peu de résidents et une forte population « flottante », le taux étant calculé sur le nombre de résidents, peut-on lire dans le profil de criminalité de ce PDQ en 2019.

« II n’y a pas que la population résidente qui est susceptible de commettre ou de subir un crime, précise Rémi Boivin. Au centre-ville et sur le Plateau, on trouve plus de commerces, de bars, donc plus de gens qui sont de passage. »

Il ajoute par ailleurs que cette carte illustre les données de l’ensemble de chaque quartier, ce qui dissimule des « poches d’insécurité » de certains secteurs. « Ce n’est pas l’ensemble de Montréal-Nord qui est problématique, mais c’est probablement certains sous-quartiers. On compare des unités qui ne sont pas homogènes. »

Promesses des partis Ensemble Montréal compte embaucher 250 policiers supplémentaires au SPVM, doubler les équipes spécialisées en approche communautaire et munir les patrouilleurs du SPVM de caméras portatives. Projet Montréal promet aussi d’embaucher 250 policiers supplémentaires au SPVM, compte pérenniser le financement des équipes qui luttent contre le crime organisé et implanter une sécurité publique locale dans les arrondissements qui le désirent. Mouvement Montréal souhaite plutôt réaffecter une partie du budget du SPVM vers le logement, la santé et les services sociaux, et les infrastructures de sports et de loisirs.

Méthodologie Le Devoir a comparé l’Indice des crimes avec violence, qui tient compte à la fois du volume et de la gravité des crimes, de plusieurs régions métropolitaines de recensement (RMR) du pays. Statistique Canada attribue d’abord une pondération relative à la gravité de chaque infraction, puis multiplie le nombre d’événements déclarés par la police par la pondération attribuée à cette infraction. L’organisme additionne ensuite les infractions pondérées, divisées par le total de la population correspondante. Les données utilisées pour créer les graphiques sur les homicides, les tentatives de meurtre, les voies de fait et les introductions par effraction et la carte de Montréal ont été tirées des rapports annuels du SPVM. Les proratas de la population ont été calculés grâce aux données de recensement de 2016 fournies par la Ville de Montréal par postes de quartier de 2020.