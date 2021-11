95% des fonctionnaires fédéraux déclarent être entièrement vaccinés

Les fonctionnaires fédéraux adhèrent à la politique sur la vaccination contre la COVID-19 en grand nombre, voire bien davantage que la population en général, selon des statistiques officielles dévoilées mercredi soir par Ottawa.

Par voie de communiqué, la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, a annoncé qu’en date de mercredi « 99,7 % des fonctionnaires ont soumis leur attestation » en vertu de la nouvelle politique du gouvernement Trudeau qui exige la vaccination contre la COVID-19 dans l’ensemble de la fonction publique fédérale et dans le secteur des transports sous réglementation fédérale.

En comparaison, 83,7 % des Canadiens âgés de 12 ans et plus étaient entièrement vaccinés au pays, selon les plus récentes données de l’Agence de la santé publique du Canada, qui remontent au 29 octobre.

Le premier ministre Justin Trudeau avait annoncé le 6 octobre dernier que les fonctionnaires fédéraux avaient jusqu’au 29 octobre pour se conformer à la nouvelle politique. Il avait alors été précisé que ceux qui refuseraient de divulguer leur statut vaccinal ou d’être entièrement vaccinés seraient mis en congé administratif sans solde dès le 15 novembre.

« Je peux maintenant signaler que 95 % des 268 000 fonctionnaires fédéraux ont confirmé qu’ils sont entièrement vaccinés », a déclaré la ministre Mona Fortier mercredi soir.

« Avec ceux qui ont reçu une première dose, 98 % des fonctionnaires sont soit entièrement ou partiellement vaccinés », a-t-elle ajouté.

Au Québec, 88 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu les deux doses requises d’un vaccin approuvé au Canada contre la COVID-19.