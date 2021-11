«Elle est morte»: le jury a écouté la déclaration du frère de la «fillette de Granby»

« Elle est morte », a dit d’une petite voix le garçon de 5 ans à un policier qui l’interrogeait au sujet de sa sœur, désormais connue comme « la fillette de Granby », le jour même où elle a été retrouvée inconsciente chez elle.

Les 14 jurés au procès criminel de sa belle-mère, accusée de la séquestration et du meurtre de la petite fille de 7 ans, ont écouté mercredi après-midi la vidéo de cet interrogatoire policier, enregistré le 29 avril 2019. Le son avait été effacé pour certains extraits.

Les jurés ont vu le garçonnet dans une petite salle du poste de police de Granby, assis sur l’un des deux fauteuils, qui répondait aux questions de l’enquêteur. Il avait emmené un chien entraîné pour ce genre d’exercice, destiné à rassurer et calmer l’enfant.

Le bambin, qui ne peut être identifié, a écouté avec attention les directives du policier tout en flattant le labrador noir.

Interrogé sur les membres de sa famille, il les a énumérés, omettant sa sœur.

Le policier est revenu à la charge, lui demandant qui habitait avec lui. Il a alors ajouté sa sœur à la maisonnée, précisant :

« Mais elle écoutait pas les consignes et faisait des grosses crises. Elle est morte ».

Il a raconté que ce matin-là, sa sœur ne « parlait plus » et que les policiers et les ambulanciers sont arrivés « pour la réveiller, pour la guérir, pour qu’elle soit vivante », a-t-il dit de sa petite voix enfantine.

Il a aussi confirmé certaines parties du témoignage du fils de l’accusée, rendu la veille au palais de justice de Trois-Rivières, là où se déroule le procès. Ce dernier, un adolescent désormais âgé de 16, a dit que la fillette avait été « momifiée » avec du ruban adhésif.

Le bambin a aussi déclaré au policier que sa sœur avait été entourée de papier collant : « Y’en avait plein ». Appelé à préciser, il a décrit qu’il y en avait sur ses jambes, son ventre, ses pieds, son dos, sa main, et sur la tête.

Ce n’était pas la première fois que du scotch tape avait été utilisé pour restreindre la fillette, selon l’enfant.

« Je l’aimais beaucoup, beaucoup, ma sœur ».

Contrairement au fils de l’accusée, l’enfant, qui a maintenant 7 ans, n’a pas été interrogé dans le cadre du procès. Seule la vidéo enregistrée par les policiers le 29 avril 2019 a été montrée au jury.

Des interdits de publication empêchent les journalistes de rapporter des témoignages entiers ou des parties de témoignages. L’identité de certaines personnes impliquées dans ce drame ne peut pas non plus être dévoilée, incluant le nom de l’accusée de 38 ans.