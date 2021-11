Quoi surveiller aujourd’hui ?

Suite de la COP26

La 26e conférence des Nations unies sur le climat, la COP26, se poursuit aujourd’hui. Le premier ministre Justin Trudeau a quitté Glasgow, mais son équipe reste sur place pour les prochains jours. D’ailleurs, le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, fera une conférence de presse avec le secrétaire d’État allemand, Jochen Flasbarth, au sujet du Plan de mise en œuvre du financement de la lutte contre les changements climatiques.

Le premier ministre québécois sera aussi présent à l’événement, où il veut entre autres stimuler la vente d’autobus et de trains électriques québécois. « Le Québec doit être présent, ne serait-ce que pour mettre un peu de pression sur les autres chefs d’État, a expliqué François Legault à La Presse canadienne. Si on est en politique, c’est normal de venir ici et dire : “heille, il faut agir, et regardez peut-être le Québec, il y a des choses qu’on fait bien”. »