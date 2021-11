Sur la «fillette de Granby», du ruban adhésif de la tête aux pieds, selon un témoin

Lorsqu’elle a été retrouvée inanimée sur le plancher de sa chambre, la « fillette de Granby » avait du ruban adhésif partout sur son corps : « des pieds à la tête », y compris sur son visage et sa bouche, a-t-il été relaté mardi au procès criminel de la belle-mère de l’enfant.

C’est le fils de l’accusée qui a ainsi décrit la scène aux policiers, lors de deux déclarations vidéos qu’ils ont enregistrées le jour même.

Le jeune, dont l’identité ne peut être révélée, n’avait alors que 14 ans. Il était présent dans la maison familiale de Granby le matin du 29 avril 2019.

Il a raconté le drame qui s’y est déroulé. Accourant du sous-sol vers l’étage principal, il a vu l’intérieur de la chambre de la fillette de 7 ans, et son corps complètement recouvert de ruban adhésif transparent. « Partout, partout, même sur la bouche. »

« Je voyais qu’on était en train d’enlever le scotch tape de son visage ».

Initialement, le jeune avait rapporté, dans la première déclaration enregistrée par les policiers, que la petite fille n’avait du ruban qu’aux bras et aux jambes, et qu’il n’était pas serré. « On pouvait passer deux doigts. »

La Couronne entend démontrer que l’accusée de 38 ans a séquestré la fillette en l’entourant de ruban adhésif, et qu’elle est morte par la suite. Un amas de papier collant avait été retrouvé près du corps de la fillette.

Mais après avoir terminé cette première déclaration, et patienté un peu dans une salle, il a signalé à l’intervenante de la DPJ qui l’accompagnait au poste qu’il voulait parler à nouveau aux policiers.

Devant ceux-ci, le garçon aux yeux doux leur a dit : « il y a une information très, très importante que je n’avais pas dite », pour ne pas faire de tort à personne, a-t-il expliqué.

Des interdits de publication empêchent les journalistes de rapporter des témoignages entiers ou des parties de témoignages. L’identité de certaines personnes impliquées dans ce drame ne peut pas non plus être dévoilée.

Pendant que les jurés visionnaient mardi matin les deux vidéos datant de 2019, ils pouvaient aussi voir l’adolescent, présent dans une salle de cour adjacente à la leur, au palais de justice de Trois-Rivières, où se déroule procès de sa mère. Cette dernière, accusée de meurtre et de séquestration, écoute son fils depuis le box des accusés dans la salle de cour, présidée par le juge Louis Dionne de la Cour supérieure.

L’adolescent a maintenant 16 ans. Dans les deux enregistrements vidéo, on l’entend décrire l’enfant de 7 ans comme « une petite fille vraiment spéciale », mais « pas dans le bon sens ». On lui a rapporté qu’elle n’écoute pas les professeurs, fait des crises, « frappe les amis » et qu’elle vole les boîtes à lunch des autres élèves pour en manger le contenu. Elle est d’ailleurs, selon lui, « dépendante » de la nourriture : « c’est tout ce qui lui importe dans la vie ».

« Elle utilise toute son intelligence, mais pour faire du mal », a même laissé tomber le jeune de 14 ans devant les policiers.

La veille du 29 avril 2019, elle a tenté de se sauver à plusieurs reprises, a-t-il rapporté, et elle a réussi une fois à sortir de chez elle, nue, en pleine nuit, par la fenêtre de sa chambre. Un récit en partie confirmé par un voisin qui a déjà témoigné au procès de l’accusée.

La fillette aurait alors dit qu’elle était « tannée d’être dans sa chambre », ne plus vouloir être « dans cette famille » et aussi qu’elle avait faim.

Enfermée dans sa chambre, elle y a fait pipi et une fois qu’on lui a ouvert la porte, elle s’est sauvée dans la cuisine pour aller chercher des biscuits, a raconté le jeune garçon. Il entendait souvent dans la maison qu’elle « volait de la nourriture à la famille ».

Après sa dernière tentative de quitter sa chambre, alors qu’elle a été retrouvée la tête coincée dans la fenêtre et saignant, les bras et les jambes de la fillette ont été attachés avec du papier collant, a-t-il déclaré aux policiers, d’une voix dont le débit est devenu beaucoup plus rapide.

Le procès de la femme a débuté le 19 octobre et se poursuit mardi.