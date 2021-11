Après le 514 et le 438, le 263 fera son entrée à Montréal

Un nouvel indicatif régional, le 263, entrera en vigueur à Montréal le 22 octobre 2022 pour s’ajouter au 514 et au 438, qui ne seront plus en nombre suffisant.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) en fait l’annonce sur son site Web, lundi. Il appuie sa décision sur des prévisions de l’Administrateur de la numérotation canadienne, qui a déterminé que les numéros de téléphone liés aux indicatifs 514 et 438 seront épuisés d’ici le 24 février 2024.

Cette mesure permettra l’ajout de 7 millions de nouveaux numéros de téléphone à Montréal et permettra aux fournisseurs de service de télécommunication de faire face à la demande. « Chaque entreprise a sa propre banque de numéros de téléphone. Plus il y a de fournisseurs, plus cela demande de numéros à un même endroit », explique Lucie Papineau Pugliese, porte-parole de l’Alliance des télécommunicateurs, qui regroupe les principaux fournisseurs au pays. Elle ajoute qu’il y a aussi une croissance de l’utilisation des services en télécommunication.

Les fournisseurs auront 14 mois pour s’ajuster, une période de temps qui est dans les « limites acceptables », selon le CRTC. L’Alliance n’anticipe pas de problèmes majeurs, parce que l’ajout d’indicatifs régionaux est un processus régulier au Canada et que les numéros de téléphone restent à dix chiffres. « Les plus gros travaux sont pour les fournisseurs, il faut reprogrammer le système pour s’assurer que la facturation fonctionne. Mais c’est rendu un peu mécanique, il n’y a pas d’enjeu ou de difficulté », souligne Lucie Papineau Pugliese.

Les numéros avec le nouvel indicatif régional seront distribués graduellement à partir du 22 octobre 2022.