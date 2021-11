Justin Trudeau à la COP26

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, sera à Glasgow, au Royaume-Uni, pour participer à la COP26. La rencontre qui réunit chaque année les 196 pays signataires de la Convention pour le climat de l’ONU, s’est ouverte hier et se conclura le 12 novembre. Plus de 120 chefs d’État et de gouvernement sont attendus, dont l’Américain Joe Biden, le Français Emmanuel Macron, l’Indien Narendra Modi et l’Australien Scott Morrison, ardent promoteur du charbon dont son pays est le premier exportateur mondial.

Les décideurs vont notamment débattre de la manière dont les pays riches peuvent aider les pays pauvres à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et à s’adapter à un monde plus chaud. La lenteur des gouvernements à agir a provoqué la colère de nombreux militants écologistes, qui planifient des manifestations bruyantes et créatives pendant le sommet.