Quoi retenir de la fin de semaine?

Transparence et promesses électorales

À une semaine du vote, la question de l’éthique surgit dans la campagne électorale municipale. La mairesse sortante, Valérie Plante, a rendu publiques ses déclarations de revenus pour les quatre dernières années, dimanche, chose qu’a refusé de faire son concurrent Denis Coderre.

Quant à elles, les promesses électorales se poursuivent. Trois candidates à la mairie dans des arrondissements de l’est de la métropole au sein de la formation Ensemble Montréal ont dévoilé samedi une série d’engagements visant à rendre ce secteur plus sécuritaire et à prévenir les cas de harcèlement dans les bus et le réseau du métro de la Société de transport de Montréal (STM).

De son côté, Mme Plante a promis l’aménagement d’une promenade riveraine afin de faciliter l’accès au bord du fleuve Saint-Laurent aux résidents du Sud-Ouest en profitant du réaménagement planifié de l’autoroute Bonaventure en boulevard urbain pour créer, d’ici 2027.