Des candidates de Coderre veulent rendre l’est de Montréal et le transport en commun plus sécuritaires

Trois candidates à la mairie dans des arrondissements de l’est de la métropole au sein de la formation Ensemble Montréal ont dévoilé samedi une série d’engagements visant à rendre ce secteur plus sécuritaire et à prévenir les cas de harcèlement dans les bus et le réseau du métro de la Société de transport de Montréal (STM).

La mairesse sortante de Montréal-Nord, Christine Black, de même que Karine Boivin-Roy et Lyne Laperrière, respectivement aspirantes mairesses de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, ont convié la presse sous un ciel gris samedi matin à l’Esplanade du Parc olympique. « L’inquiétude est palpable », a d’emblée laissé tomber Mme Boivin-Roy, en référence aux enjeux de sécurité auxquels sont confrontés ces trois arrondissements du nord et de l’est de Montréal.

Les engagements des candidates visent notamment à contrer les fusillades, les problèmes de cohabitation reliés à l’itinérance, de même que le harcèlement de rue et la violence conjugale dans ce secteur et ailleurs à Montréal. Ces promesses n’ont pas été chiffrées, puisqu’Ensemble Montréal publiera son cadre financier la semaine prochaine, a précisé Mme Boivin Roy.

Prévention du crime

Le parti s’engage ainsi à accorder un financement pluriannuel aux organismes qui contribuent à la prévention du crime à Montréal, notamment chez les jeunes, afin que ceux-ci ne soient plus dans l’attente chaque année d’une enveloppe de la Ville. Leur offre de service sera aussi étendue sur tout le territoire de la métropole, au lieu de cibler certains arrondissements. La formation de Denis Coderre promet en outre de bonifier le nombre de travailleurs de rue à Montréal-Nord et de donner accès aux résidents de cet arrondissement au programme Tandem, qui offre notamment de l’expertise pour prévenir les méfaits, comme des entrées par effraction dans des domiciles. Ce service est actuellement proposé dans certains arrondissements de la métropole, mais pas à Montréal-Nord.

« Ça crée un manque flagrant et une iniquité sur le territoire », a lancé Mme Black.

Cette dernière a par ailleurs déploré que la ville-centre, dirigée par l’administration de Valérie Plante au cours des quatre dernières années, ait « bloqué » le financement visant à permettre la construction d’un centre sportif à Montréal-Nord. Le parti Projet Montréal, qui propose la candidature de Will Prosper à la mairie de cet arrondissement, a attendu d’être en campagne électorale pour promettre de réaliser ce projet, a déploré Mme Black. Or, les infrastructures sportives sont essentielles pour « offrir une alternative à la criminalité » aux jeunes, a-t-elle fait valoir.

« C’est vraiment scandaleux », a pesté Mme Black, qui a déploré « le manque de leadership » de la cheffe de Projet Montréal. Le parti de M. Coderre s’engage par ailleurs à créer un terrain de football et de soccer au parc Henri-Bourassa, à Montréal-Nord.

En matière de cohabitation avec les personnes en situation d’itinérance, les trois candidates de la formation de Denis Coderre ont réitéré l’engagement de leur parti de doubler le nombre de patrouilleurs au sein de l’Équipe de soutien aux urgences psychosociales et de l’Équipe mobile de référence et d’intervention en itinérance. En plus de créer de nouveaux sites où des personnes en situation d’itinérance pourront consommer de l’alcool en toute sécurité, le parti s’engage d’autre part à créer 1 800 logements permanents offrant des services d’accompagnement psychosocial. Ceux-ci verraient le jour dans le cadre des 50 000 logements de tous types promis par la formation d’ici quatre ans, si celle-ci est portée au pouvoir en novembre, a précisé Mme Boivin-Roy.

Afin de prévenir les cas de profilage racial et social de la part des agents du SPVM, dont la formation souhaite augmenter le nombre d’au moins 250 à court terme, les comités de vigie déjà en place pour faciliter les relations entre la police et différentes communautés seront révisés, indique également Ensemble Montréal. Mme Black entrevoit d’ailleurs que le recours à des caméras portatives par les agents du SPVM – une mesure que tant Ensemble Montréal et Projet Montréal promettent de mettre en place – contribuera à contrer les cas de profilage par les forces de l’ordre.

« Il faut favoriser une police communautaire, proche des gens, qui connaît nos quartiers. C’est tellement fondamental à Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles », a fait valoir Lyne Laperrière.

Une application contre le harcèlement

Ensemble Montréal se dit d’autre part inquiet par le phénomène du harcèlement de rue, qui se manifeste notamment dans le réseau de bus et de métro de la STM. Plusieurs personnes – en particulier des femmes – sont ainsi régulièrement victimes de voyeurisme, d’attouchement ou encore d’exhibitionnisme pendant leurs déplacements. Ce sont ainsi 71 crimes de nature sexuelle commis dans des transports collectifs qui ont été rapportés à la police de Montréal l’an dernier, en pleine pandémie.

Pour s’attaquer à cet enjeu, Ensemble Montréal propose de créer une application mobile qui permettrait aux Montréalais de dénoncer les cas de harcèlement subis dans le métro et les autobus de la STM. Le parti propose par ailleurs de discuter avec l’organisme de transport pour mettre en place pour ses employés une campagne de sensibilisation qui permettrait à ceux-ci de pouvoir reconnaître les cas de harcèlement et de réagir convenablement dans de telles circonstances.

« Il faut que ce soit un réflexe qui soit automatique et il faut vraiment que ce soit inculqué dans les pratiques de travail des agents de la STM, donc ce sera discuté avec la STM », a ajouté Mme Boivin-Roy, lorsque questionnée à ce sujet en marge de cette conférence de presse. L’élue d’Ensemble Montréal a ainsi évoqué la possibilité d’une collaboration entre la STM et des groupes communautaires dans la création de cette formation, ou encore le recours potentiel à « un formateur professionnel » pour mener cette campagne de sensibilisation.