Quoi surveiller cette fin de semaine ?

Commémoration des attentats du Vieux-Québec

Ce dimanche, jour de l’Halloween, marque le premier anniversaire des attentats au sabre qui se sont déroulés dans le Vieux-Québec et qui ont fait deux morts.

Pour l’occasion, la Ville de Québec organise une commémoration sur trois sites. On invite les gens à faire une sorte de pèlerinage entre le parvis de l’hôtel de ville, l’espace Suzanne-Clermont, situé rue des Remparts, et la place d’Armes. Mme Clermont est une des deux victimes, avec François Duchesne.

L’incident a aussi fait cinq blessés, qui comme les défunts seront honorés par une plaque hommage.