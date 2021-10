Montréal versera 6 millions de dollars à des manifestants

Des manifestants derrière 16 actions collectives réclamaient plus de 53 millions dollars à la Ville de Montréal pour les arrestations massives effectuées par des agents de son corps de police pendant des manifestations survenues entre 2011 et 2015. Ils devront finalement se contenter de 6 millions de dollars.

C’est ce qui ressort d’une entente à l’amiable adoptée à huis clos par le comité exécutif de la Ville plus tôt cette semaine, a constaté Le Devoir.

La plupart des événements reprochés ont eu lieu entre le 15 mars 2011 et le 9 avril 2015. Plusieurs de ces manifestations visaient à dénoncer le règlement P-6 de la Ville, dont les deux articles les plus controversés ont été invalidés en 2016 par la Cour supérieure et la Cour d’appel. Ceux-ci concernaient l’interdiction de porter un masque pendant une manifestation et l’obligation de fournir un itinéraire aux forces de l’ordre avant une manifestation spontanée. La mairesse Valérie Plante a par la suite annoncé à l’automne 2019 l’abrogation pure et simple de ce règlement, au grand soulagement de nombreux organismes et militants contre la répression policière.

Arrestations massives

Des centaines de personnes ont parfois été arrêtées par des agents du Service de police de la Ville de Montréal lors de certaines de ces manifestations. Plusieurs d’entre elles ont alors été arrêtées ; certaines ont été détenues pendant une nuit. Près d’une centaine de personnes ont notamment été arrêtées le 15 mars 2015 lors d’une manifestation contre la brutalité policière, qui a été encerclée par des policiers après avoir été déclarée illégale, tandis que plus de 250 arrestations avaient eu lieu lors d’un événement similaire à Montréal, exactement quatre ans plus tôt, le 15 mars 2011.

« En plus des interpellations ou arrestations effectuées par les policiers, l’intervention lors de certains des événements en cause a aussi entraîné un prolongement de la détention lors du transport de personnes arrêtées vers un centre opérationnel », rappellent d’ailleurs des documents décisionnels du comité exécutif.

Au fil des années, les poursuites se sont accumulées pour atteindre un dédommagement total réclamé de 53,5 millions de dollars destiné à plus de 3000 personnes qui auraient été victimes des gestes posés par des policiers de Montréal pendant divers événements. Les réclamations individuelles s’élevaient ainsi à environ 17 000 dollars en moyenne.

Afin d’éviter la tenue d’un ou de plusieurs qui auraient pu s’étirer dans le temps et coûter cher à la Ville, celle-ci a tenté en 2019 de tenir une conférence de règlement à l’amiable avec les différentes parties impliquées pour tenter de trouver une issue hors cour à ce dossier, en présence d’un ancien juge de la Cour supérieure. Ces deux jours de discussions n’avaient alors pas été fructueux.

Les discussions ont néanmoins repris par la suite pour mener, deux ans plus tard, à une entente hors Cour de 6 millions de dollars qui mettra fin à toutes ces actions collectives. Ce montant sera redistribué aux quelques milliers de personnes concernées par le cumul de ces actions collectives une fois que les frais d’avocats des poursuivants auront été remboursés à même cette cagnotte. La Ville s’engage d’autre part à diffuser pendant 90 jours sur son site web un texte d’excuse de trois paragraphes destiné aux manifestants qui auraient subi des gestes inappropriés de la part de la police de Montréal.

« Dans le cadre du règlement hors cour de 16 actions collectives pour lesquelles la Ville de Montréal est poursuivie dans ce contexte, celle-ci reconnaît que certains gestes posés par les forces policières et l’administration municipale à l’égard des participantes et participants aux manifestations visées par les présentes actions collectives ont porté atteinte à certains de leurs droits fondamentaux, leur causant ainsi des dommages. C’est pour cette raison que la Ville de Montréal offre publiquement ses excuses à toutes ces personnes », indique le texte.

Cette entente doit maintenant recevoir l’aval de la Cour supérieure avant d’être officiellement appliquée.