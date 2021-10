Diversité, égalité

Au Canada multiculturel, il y a : plus de 7 millions de citoyens nés à l’étranger (dont la moitié en Asie) et autant n’ayant ni le français ni l’anglais comme langue maternelle ; environ 250 origines ethniques déclarées dans le recensement officiel ; et puis pas moins de dix mois du patrimoine officiellement reconnus.

Le mois tamoul est célébré en janvier, et mars est consacré aux Irlandais, of course. Les juifs et les Asiatiques se partagent mai, tandis que les Canadiens d’origine allemande, l’histoire l’islamique et le patrimoine latino-américain sont célébrés en octobre.

Le Mois de l’histoire des Noirs occupe février pour « reconnaître et célébrer l’apport considérable des communautés noires à notre pays depuis 400 ans », selon la déclaration de février dernier de Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l’Inclusion du Canada. Le premier mois du genre a été créé en 1978 en s’inspirant d’un événement semblable américain, lui-même lié à la Negro History Week lancée en 1926 aux États-Unis. Le mois de février est celui de la naissance des abolitionnistes Frederick Douglas et Abraham Lincoln.

La Chambre des communes a reconnu officiellement l’événement, à l’unanimité, en 1995. L’Assemblée nationale a fait de même en 2006 après une consultation sur la participation à la société québécoise des communautés noires. C’est le plus ancien, le plus connu et franchement le plus célébré des mois du patrimoine avec une répercussion médiatique inégalée.

« On a un certain blason, on a travaillé fort pour cette reconnaissance et pour devenir un incontournable dans le paysage canadien, dit au Devoir Michael Pierre Farkas, président du Mois de l’histoire des Noirs au Québec. Les communautés noires représentent la diversité en soi. Nous sommes la diversité. Le multiculturalisme se retrouve au sein même des communautés noires. »

Cette perspective canadienne s’appuie depuis un demi-siècle sur une volonté d’État de reconnaître des contributions ethnoculturelles à l’édification du pays liée à une lutte contre les discriminations dont souffrent certains de ces mêmes groupes ethnoculturels ou racisés. M. Farkas se reconnaît dans ce double objectif qui combine diversité et égalité.

Lui-même est né à Montréal et a été adopté par des Européens émigrés au Canada dans les années 1950. « Farkas, c’est un nom hongrois, explique-t-il. Ma mère est d’origine suisse. » Ses parents ont adopté huit enfants d’origines grecques, micmaques, etc. « C’est toujours enrichissant de partager et de comprendre l’autre. C’est plus important d’aller à la découverte que de se chicaner. »

Vendredi, M. Farkas participait à ce qu’il nomme « un pèlerinage » en Estrie sur les traces d’anciens esclaves de la région. Il fait du devoir de mémoire une nécessité pour nourrir les luttes actuelles. Son engagement dans le Mois de l’histoire des Noirs va de pair avec un militantisme social incessant au sein de la communauté afro-québécoise.

« Certains réflexes me suivent depuis le temps de l’esclavage et du colonialisme. Tout en sachant ça, il faut qu’on se prenne en main, il faut qu’on avance. Notre jeunesse — pas tout le monde — est en difficulté. Des garçons et des filles sont à risque. La pandémie a augmenté les problèmes. La grosse question en ce moment c’est : où sont nos jeunes ? Ils sont sur les réseaux sociaux à se faire du mal en déversant beaucoup de haine. Il faut qu’on reprenne le travail dans les communautés. »