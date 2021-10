Funérailles grandioses et émouvantes pour le pompier Pierre Lacroix

Le soleil a réchauffé le cœur endeuillé de milliers de pompiers, surtout de Montréal, mais aussi de partout en Amérique du Nord, venus rendre un dernier hommage vendredi à Pierre Lacroix, décédé en portant secours à deux citoyens en péril dans les rapides de Lachine le 17 octobre dernier.

Après avoir défilé depuis le Vieux-Port de Montréal derrière un magnifique camion de pompier antique, le cortège formé de proches, de collègues et d’une garde d’honneur s’est présenté à la basilique Notre-Dame pour la cérémonie funèbre.

Celle-ci était rediffusée sur grand écran à la Place d’Armes, où étaient réunis les pompiers. Quelque 1200 d’entre eux étaient sur place.

À l’intérieur, les hommages évoquant le courage et l’excellence du disparu ont été nombreux. La mairesse Valérie Plante a été la première à s’exprimer. « Le sacrifice de M. Lacroix ne sera jamais oublié. Aujourd’hui, nous sommes rassemblés à l’intérieur de cette enceinte, et également à l’extérieur, pour porter un dernier hommage à un homme qui a payé de sa vie pour sauver celle des autres. C’est le plus grand, le plus beau sacrifice. »

« C’est un héros »

Le directeur du Service de sécurité incendie de Montréal, Richard Liebmann, a ensuite évoqué le sens du service qui animait le disparu. « Pierre aimait aider les autres et son geste final, son geste ultime, était un geste d’aide à des personnes en péril. On se souviendra à jamais du pompier Lacroix qui est mort exactement comme il a vécu : en aidant les autres. »

Le vice-président de l’Association des pompiers, Richard Lafortune, a de son côté parlé de l’exemplarité du pompier Lacroix. « Pierre représente ce qui est grand et bon chez nos pompiers et pompières. Il était parmi les meilleurs d’entre eux. C’est un héros. Nous nous souviendrons toujours de l’exemple qu’il a donné et nous nous en inspirerons. Il a fait le sacrifice ultime au service de sa ville et de sa communauté et tous lui seront éternellement reconnaissants. »

Mais ce sont les propos de son collègue Yannick Dion, entouré de toute l’équipe de la caserne 64, qui ont le plus touché l’auditoire. M. Dion a décrit le disparu avec beaucoup d’affection, racontant une foule d’anecdotes qui ont déridé les proches et amis réunis, soulignant toutes sortes de traits cocasses et inhabituels, tel celui-ci : « Pierre pouvait fumer une cigarette, se claquer deux grosses assiettes de spaghetti, trois Jos Louis, deux bostons à l’érable et ensuite courir 20 kilomètres en revenant chez lui le soir pour rester en forme. »

Plusieurs dignitaires assistaient à la cérémonie, parmi lesquels la vice-première ministre Geneviève Guilbault et les ministres Chantal Rouleau, responsable de Montréal, et Ian Lafrenière, un ex-policier de Montréal, ainsi que le lieutenant-gouverneur Michel Doyon.

La famille, les proches et les milliers de pompiers venus lui rendre ce dernier hommage se sont ensuite rassemblés au Palais des congrès pour partager un repas.

Un geste dangereux et héroïque qui a sauvé deux vies

Pierre Lacroix, qui était âgé de 58 ans, était marié et père de deux enfants.

Il était l’un des quatre pompiers qui se trouvaient sur une embarcation qui a chaviré le 17 octobre lorsqu’ils tentaient d’aider un couple dans une autre embarcation en détresse dans le secteur des rapides de Lachine, sur le fleuve.

Alors que les autres ont tous été sauvés, Pierre Lacroix est mort après être resté coincé sous le bateau.

Son corps a été localisé dans la nuit du lendemain, le 18 octobre.