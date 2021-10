Plus d’enquêteurs réclamés pour protéger les terres agricoles

Des municipalités qui peinent à lutter contre les coupes à blanc et les entreprises illicites installées sur des terres agricoles demandent à Québec de donner les moyens à la Commission de protection du territoire et des activités agricoles (CPTAQ) d’embaucher plus d’enquêteurs, pour les aider à préserver les terrains.

« Ça fait des années que, dans nos villes, nous avons des dossiers où les propriétaires de terres agricoles en font des usages illégaux. Ça pose problème, on reçoit des plaintes », lance Johanne Beaulac, présidente de la Table métropolitaine des municipalités rurales du Grand Montréal et mairesse de Saint-Philippe.

La Table, qui regroupe 19 municipalités dont le territoire est composé à plus de 80 % de terres agricoles, demande au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) d’intervenir. Plusieurs villes ont également adopté en octobre une résolution en ce sens. « La CPTAQ manque de personnel pour assurer le suivi des plaintes. Comme on a à cœur de protéger nos terres agricoles, on demande qu’elle reçoive du financement pour embaucher plus d’enquêteurs », souligne Mme Beaulac.

La CPTAQ compte neuf enquêteurs pour couvrir l’ensemble du territoire québécois, un nombre jugé largement insuffisant. « S’il y a des coupes à blanc ou de l’entreposage de machinerie lourde, la municipalité va intervenir et déposer une plainte. Un enquêteur de la CPTAQ va venir constater [les faits], mais ils ne reviennent pas toujours pour s’assurer que ça a été respecté, explique Julie Boivin, mairesse de Sainte-Anne-des-Plaines. Alors on voit la coupe à blanc qui continue. Donc la municipalité doit intervenir. »

Ces situations accaparent leurs ressources et génèrent parfois des factures « impressionnantes » en frais d’avocats. « On se dit que si la CPTAQ était intervenue rapidement, on n’en serait pas là », dit-elle. La mairesse ajoute que les gens fautifs savent que la Commission n’est pas très présente sur le terrain, et certains en profitent.

Le maire de Saint-Mathieu-de-Belœil acquiesce. « Des citoyens nous disent que, si on ne fait rien, ils vont le faire aussi. Donc ça fait boule de neige, souligne Normand Teasdale. Nous avons surtout des gens qui achètent une propriété en zone agricole et qui décident de faire une activité commerciale. On envoie des avis d’infraction, mais comme ça relève de la Commission, c’est difficile de faire avancer le dossier. »

Et les frais d’avocats peuvent grimper rapidement lorsque les municipalités doivent se tourner vers la Cour supérieure. « Dans un des cas chez nous, nous avons un jugement contre un individu, mais il faut aussi le faire appliquer. Pour l’instant, nous avons dépensé 180 000 $ seulement pour lui, sans compter les autres cas en litige. Pour une petite municipalité, c’est beaucoup d’argent », dit Guy Charbonneau, qui vient tout juste de quitter son poste de maire à Sainte-Anne-des-Plaines et qui a rencontré la CPTAQ à ce sujet. « Ça peut prendre une dizaine d’années à se régler, alors que la CPTAQ peut émettre des ordonnances », ajoute-t-il.

Plus de financement nécessaire

La CPTAQ mentionne de son côté que ses neuf enquêteurs sont répartis dans deux bureaux, à Québec et à Longueuil, et qu’ils ont beaucoup de déplacements à faire dans des endroits parfois très éloignés. « Est-ce qu’on voudrait avoir plus de financement du gouvernement pour avoir plus d’enquêteurs, c’est sûr que la réponse est oui », affirme Me Anne Des Roches, directrice à la Direction des affaires juridiques et des enquêtes de la CPTAQ, en entrevue avec Le Devoir.

L’équipe est petite pour le territoire qu’elle doit couvrir, et elle est parfois incomplète à cause de départs à la retraite ou de congés sans solde ou de maternité. À cela s’ajoutent un grand volume de dossiers à traiter et un arriéré qui s’est accumulé.

La Commission travaille néanmoins depuis 2019 à devenir plus efficace et à améliorer ses délais de traitement. Elle a par ailleurs migré ses dossiers dans un nouveau système, plus optimal, selon elle. « Nous avons intégré la gestion des risques dans nos façons de faire », souligne Me Des Roches. Les plaintes n’ont pas toutes la même gravité, et la CPTAQ concentre ses efforts aux endroits où il y a une « incidence permanente sur la zone agricole ». « Une sablière-gravière exploitée au milieu d’un champ agricole, nous allons assurément intervenir », dit-elle. Elle ajoute que les deux « crimes majeurs » en zone agricole sont la coupe d’érables et l’enlèvement de sol arable.

La CPTAQ s’active de plus à éviter de dédoubler le travail avec le ministère de l’Environnement. « Tout ce qui touche à la contamination, comme le remblai, on les laisse d’abord agir parce que leur loi va plus loin que la nôtre », dit-elle. Mais les municipalités doivent aussi jouer leur rôle, pense-t-elle, rappelant qu’elles peuvent remettre des constats d’infraction ou demander une injonction. « On doit continuer de se parler, parce qu’elles ont un rôle à jouer. Nous avons un pouvoir d’ordonnance qui peut faciliter les choses, mais il ne faut pas négliger que ce sont elles qui sont sur place », dit-elle.

De son côté, le cabinet du MAPAQ a indiqué par courriel au Devoir être « sensibles aux inquiétudes de la Communauté métropolitaine de Montréal, qui souhaite comme nous protéger le territoire agricole ». « Nous encourageons le travail de collaboration avec le milieu municipal et le ministère de l’Environnement qui permet de décupler la veille sur notre territoire », écrit-on.