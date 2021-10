Quoi surveiller aujourd’hui ?

Suite des consultations publiques sur le projet de loi 92

À Québec, c’est le deuxième et dernier jour consacré aux audiences publiques sur le projet de loi 92, qui vise la création d’un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale.

La commission entendra entre autres une détentrice d’une maîtrise sur l’étude comparée des tribunaux spécialisés, le Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel et le Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Mardi, les premières discussions ont beaucoup concerné la Cour du Québec, écartée des audiences.