Les travailleurs de la santé britanno-colombiens doivent maintenant être vaccinés

La date limite pour que les travailleurs de la santé de la Colombie-Britannique soient complètement vaccinés contre la COVID-19 arrive mardi.

L’ordonnance provinciale couvre les médecins, les infirmières, les étudiants, les résidents, les entrepreneurs, les bénévoles et tous les autres professionnels de la santé.

Le premier ministre John Horgan espère que le petit nombre de travailleurs qui résistent à la vaccination obtiendront les informations dont ils ont besoin pour se faire vacciner.

Ceux qui n’ont pas reçu leur première dose de vaccin à la date limite ne peuvent pas travailler à moins d’avoir une exemption reconnue.

L’ordonnance indique que les travailleurs non vaccinés qui recevront leur première injection avant le 15 novembre pourront reprendre le travail sept jours après la première dose, mais ils devront porter un équipement de protection individuelle et prendre d’autres précautions jusqu’à ce qu’ils reçoivent leur deuxième injection.

Le ministère de la Santé affirme que 94 % des travailleurs de la santé de la Colombie-Britannique étaient complètement vaccinés en date du 24 octobre, tandis que 3 % ne l’étaient pas et 2 % n’avaient reçu qu’une seule dose.

Dans l’ensemble, la Colombie-Britannique a atteint un taux de vaccination de 89,6 % pour les premières injections chez les personnes admissibles, soit âgées de 12 ans et plus, et 84,4 % ont reçu leur deuxième dose.

La Dre Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la province, et la Dre Penny Ballem, responsable de l’équipe de déploiement de la vaccination de la Colombie-Britannique, fourniront une mise à jour sur la pandémie mardi.