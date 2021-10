Quoi surveiller aujourd’hui ?

Début de la Série mondiale de baseball

Après une longue saison de 162 matchs et des séries éliminatoires enlevantes, il ne reste plus que deux équipes en lice pour remporter les grands honneurs du baseball majeur. Les Astros de Houston et les Braves d’Atlanta disputeront ce soir le premier match de la Série mondiale.

Même si les équipes de la Ligue nationale et de la Ligue américaine s’affrontent régulièrement au cours du calendrier régulier, les Astros et les Braves ne se sont pas affrontés depuis 2017. Le premier match se déroulera à Houston, dont l’équipe traîne une mauvaise réputation après avoir été au cœur d’un scandale de vols de signaux, qui a éclaté après leur conquête de la Série mondiale en 2017.