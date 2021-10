Déjà 600 signatures pour la création d’un tribunal spécialisé

À l’ouverture des auditions sur son projet de loi visant la création d’un tribunal spécialisé en matière de violences sexuelle et conjugale, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, pourra s’appuyer sur une lettre ouverte signée par plus de 600 personnes qui en ont contre la « résistance au changement ».

Depuis la première publication, le 9 octobre, de cette lettre qui souligne le « fort consensus autour de l’urgence d’instaurer un tribunal spécialisé et de mieux former l’ensemble des acteurs [y compris les juges] aux réalités des victimes », le nombre de signataires a quadruplé.

L’initiative, portée notamment par l’actrice et autrice Ingrid Falaise, a fait suite à une entrevue de la juge en chef de la Cour du Québec et présidente du Conseil de la magistrature, Lucie Rondeau, avec Le Devoir. Dans celle-ci, la magistrate disait avoir « plus qu’un malaise » avec la création d’un tribunal spécialisé et avec son appellation. Elle craint qu’il porte atteinte à l’obligation d’impartialité de la Cour. La juge déplore aussi de ne pas avoir été consultée lors de l’élaboration du projet de loi.

« On arrive là, la voix des femmes et des survivants a été portée de toutes les façons possibles, et la propre juge en chef s’oppose. Pour moi, c’est une violence à nouveau, et je ne comprends pas cette opposition-là. Ça me dépasse », se désole Ingrid Falaise en entrevue au Devoir.

Avec le professeur titulaire à l’Université d’Ottawa Simon Lapierre, elle a décidé de continuer à cumuler les signatures puisque plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt à appuyer la démarche. « La démarche, c’est de dire : “on est plusieurs personnes qui veulent que les choses changent” », résume M. Lapierre, en soulignant que le but premier des signataires n’est pas de faire changer la juge d’idée.

Une invitation à « collaborer »

Dans ce climat où deux visions s’affrontent, un groupe de femmes demandera mardi au ministre Jolin-Barrette et à la juge Rondeau de s’entendre sur l’appellation privilégiée pour mieux accompagner les victimes de violences conjugale et sexuelle.

Dans son mémoire, le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale « invite le ministre de la Justice, la Cour du Québec et les autres acteurs concernés à collaborer pour trouver une appellation pour un modèle québécois ». Il s’agit là de leur toute première recommandation.

En entrevue, la coresponsable des dossiers politiques au Regroupement, Louise Riendeau, explique que son organisation aurait aimé que la Cour du Québec et le Conseil de la magistrature participent aux auditions sur le projet de loi, dont le titre souligne qu’il porte « sur la formation des juges » en matière de violences sexuelle et conjugale. Le cabinet Jolin-Barrette justifie sa décision d’écarter ces deux groupes en rappelant qu’une motion listant les invités a été « adoptée unanimement » à l’Assemblée nationale.

« C’est vraiment un nœud gordien », observe la directrice de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, Manon Monastesse. Dans son mémoire, la Fédération « y va par l’exemple » en recommandant de s’inspirer d’un modèle de tribunal spécialisé qui a fait ses preuves dans l’État du Queensland, en Australie. « On a vu qu’ailleurs, non, il n’y a pas eu d’apocalypse, d’atteinte à la présomption d’innocence. Les magistrats sont formés, et il y a un suivi qui est fait sur l’impartialité, l’indépendance de la magistrature », explique Mme Monastesse, en reprenant les craintes formulées par la juge Rondeau. « Donc si ça se fait ailleurs, je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas ici. »

Ingrid Falaise insiste quant à elle sur la nécessité de trouver « une solution qui n’est pas égocentrique ou narcissique », mais qui « écoute le besoin d’accompagnement des survivants et survivantes ». La formation, souligne-t-elle, « elle est nécessaire peu importe le poste qu’on a ».