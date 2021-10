La lutte contre les changements climatiques

Le ministre canadien de l’Environnement et du Changement climatique, Jonathan Wilkinson, tiendra un point de presse en compagnie du président désigné de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques COP26, Alok Sharma. Ils feront le point sur le lancement d’un plan de 100 milliards de dollars dans la lutte contre les changements climatiques. Le secrétaire d’État du ministère fédéral allemand de l’Environnement, de la Protection de la nature et de la Sûreté nucléaire, Jochen Flasbarth, sera également présent.

Alok Sharma avait demandé aux deux ministres d’élaborer un plan pour atteindre l’objectif de financement pour la lutte contre les changements climatiques de 100 milliards de dollars américains d’ici 2025. Il y a plus de 10 ans, les pays les plus riches s’étaient engagés à mobiliser conjointement 100 milliards de dollars américains par année d’ici 2020 afin d’aider les nations en voie de développement à s’adapter et à lutter contre les effets des changements climatiques.