Quoi retenir de la fin de semaine?

Manifestation pour la réouverture des pistes de danse

Des centaines de personnes se sont rassemblées samedi après-midi pour prendre part à une journée dansante sur le mont Royal, en plein cœur de Montréal, afin d’exhorter le gouvernement Legault à lever l’interdiction de danser dans les bars et les boîtes de nuit.

Les manifestants estiment injuste que le gouvernement autorise les grandes salles comme le Centre Bell à rouvrir au maximum de leur capacité pour les concerts et les matchs de hockey tandis que les boîtes de nuit et les bars ne peuvent pas ouvrir leurs pistes de danse à des foules beaucoup plus petites.

Le Québec et la Colombie-Britannique sont les deux seules provinces qui continuent d’interdire la danse dans les bars et les boîtes de nuit dans le cadre de leur réglementation pour enrayer la propagation de la COVID-19.

Par ailleurs, l’accalmie se poursuit au Québec, où le nombre d’hospitalisations dues au virus a diminué pendant la fin de semaine.