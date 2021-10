Quoi surveiller cette fin de semaine ?

Refonte du cours Éthique et culture religieuse

Le premier ministre Legault a créé une certaine surprise lors de son discours inaugural, cette semaine, en annonçant que le cours Éthique et culture religieuse (ECR) serait remplacé par un cours sur la culture et la citoyenneté québécoises. Dimanche, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, présentera des détails de cette réforme. Il sera pour l’occasion accompagné de la ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest, et de l’adjoint parlementaire du ministre de l’Éducation, Jean-Bernard Émond.

En février, la CAQ avait pris la décision de reporter la refonte du cours ECR d’un an, avec une implantation à l’automne 2023. Lors de son discours, M. Legault a affirmé que la cohésion nationale « est très précieuse et doit être cultivée dès l’enfance ».