Cinq députés pour éviter la déportation de Firas Bouzgarrou

Des élus provinciaux et fédéraux se liguent pour presser les ministres de l’Immigration et Justin Trudeau de mettre fin à la menace de déportation qui pèse contre un immigrant tunisien.

Firas Bouzgarrou est un travailleur qualifié qui a obtenu la résidence permanente en 2014, mais dont le renvoi est maintenant fixé au 30 octobre. Le Devoir révélait en effet lundi dernier qu’il a perdu son statut à cause d’un séjour prolongé en Tunisie pour prendre soin de sa fille malade et de son épouse, en dépression après avoir perdu son père.

Réunis vendredi matin à Montréal en conférence de presse, les députés Andrés Fontecilla de Québec solidaire, Alexandre Boulerice du NPD, Saul Polo du Parti libéral du Québec, Alexis Brunelle-Duceppe du Bloc québécois et Méganne Perry Mélançon du Parti québécois ont demandé une intervention d’urgence d’Ottawa.

Une demande de permis de séjour temporaire est actuellement en attente et son traitement rapide permettrait d’éviter dans l’immédiat la déportation de M. Bouzgarrou. Une autre procédure d’immigration, une demande de certificat de sélection du Québec, pourrait aussi faciliter la régularisation de ce père de famille.

L’homme en question, ainsi que les députés qui le soutiennent maintenant, font valoir qu’il est bien intégré à la société québécoise, francophone et très travaillant. Il cumule en effet trois emplois et dit partager les valeurs du Québec. « L’avenir que j’avais prévu pour ma famille, tout ça est en train de disparaître. C’est comme un saut dans le vide », a-t-il confié au Devoir plus tôt.

Cette situation « est d’une injustice flagrante » a déclaré le député Fontecilla lors du rassemblement devant les locaux du ministère fédéral de l’Immigration à Montréal, vendredi matin. Il a appelé la ministre provinciale de l’Immigration, Nadine Girault, à « envoyer un message fort au gouvernement fédéral » pour que cet homme puisse rester.

Le porte-parole du Parti libéral du Québec en matière d’immigration, Saul Polo, a aussi interpellé directement Mme Girault, pour qu’elle tente de renverser « cette décision contre-productive et indéfendable ».

M. Bouzgarrou avait le choix entre revenir au Canada ou demeurer au chevet de sa petite fille, « une décision impossible » a qualifié M. Boulerice, chef adjoint du NPD. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) « se montre encore une fois complètement déraisonnable dans son interprétation des critères d’immigration », selon lui.

La règle veut en effet qu’un résident permanent reste au moins 730 jours sur le territoire canadien au cours de cinq années.

Il s’agit de faire preuve de « compassion », a demandé M. Brunelle-Duceppe, du Bloc québécois. Le ministre fédéral de l’Immigration, Marco Mendicino, pourrait aussi utiliser son pouvoir discrétionnaire « pour débloquer le dossier de M. Bouzgarrou avant l’échéance du 30 octobre », a-t-il poursuivi.

Sa seule « faute » aura été de rester au chevet de son nouveau-né malade, a souligné à son tour Méganne Perry Mélançon, porte-parole du Parti Québécois en matière d’immigration et de lutte contre le racisme. « Où est l’humanité dans tout ça ? », a-t-elle demandé.