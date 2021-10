Québec publie ses consignes sanitaires pour l’Halloween

Pour une deuxième année d’affilée, les petits qui passeront l’Halloween devront se soumettre à plusieurs consignes de sécurité pour éviter de contracter ou de propager la COVID-19.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a publié vendredi sur le site web du gouvernement des « Suggestions de bonnes pratiques pour une Halloween en toute sécurité ».

On y souligne d’abord que toute personne qui présente des symptômes de la COVID-19, ou qui est en isolement, ne doit participer ni à la collecte en porte-à-porte, ni à la distribution des friandises, ni à des fêtes.

Pour ceux qui ne présentent pas de symptômes, le ministère rappelle que la prudence est toujours de mise afin de limiter les risques de propagation du virus.

Lors de la collecte de friandises en porte-à-porte, les enfants ne devraient pas entrer dans les maisons. Il leur est également demandé de s’abstenir de chanter ou de crier devant les personnes qui donnent les friandises.

Une distance d’un mètre doit être observée entre les personnes, dans la mesure du possible. Les friandises devraient par ailleurs être préparées en sacs individuels, pour en faciliter la distribution et limiter les contacts.

Avant et après la collecte de friandises, le lavage des mains est recommandé, ainsi que l’utilisation d’une solution à base d’alcool au besoin, note aussi le ministère.

Selon Québec, le risque de contamination est surtout présent dans les fêtes à l’intérieur. Les mesures sanitaires en vigueur doivent être respectées, et particulièrement la limite de 10 personnes permises dans les domiciles privés.

Assouplissements par rapport à 2020

Il s’agit d’un assouplissement des consignes par rapport à l’année dernière, alors que le premier ministre François Legault annonçait qu’aucun « party » ni rassemblement privé ne serait toléré à l’Halloween.

Le 22 octobre 2020, le Québec déplorait une hausse de 1033 cas de COVID-19 et de 20 décès. À titre comparatif, Québec a rapporté un an plus tard, soit vendredi, 434 nouveaux cas et huit décès supplémentaires.

En 2020, les enfants devaient circuler uniquement avec des membres de leur maisonnée. Ils devaient récolter les bonbons placés à un endroit situé à deux mètres des occupants de la maison visitée.

En plus de toutes les autres mesures, le circuit de collecte de bonbons devait se limiter au quartier entourant le domicile des participants. Les municipalités étaient invitées à indiquer le sens de la circulation sur les trottoirs.

Les personnes devaient aussi toujours respecter une distance de deux mètres avec les autres.