Quoi surveiller aujourd’hui ?

CPE : une offre bonifiée

Après avoir tenu des journées de grèves un peu partout au Québec la semaine dernière, et au lendemain de nouvelles négociations, les éducatrices des centres de la petite enfance recevront aujourd’hui une offre bonifiée de la part de Québec.

La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a convoqué la presse à 10 h 30 à Montréal, et devrait dévoiler les détails de cette offre. Déjà, jeudi dernier, Mme LeBel et le ministre de la famille, Mathieu Lacombe, avaient annoncé une augmentation salariale substantielle pour les éducatrices. Québec veut toutefois que celles-ci effectuent des semaines de travail de 40 heures.