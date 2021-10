Jean-François Roberge et Jean-Michel Blanquer signent une lettre contre la culture de l’annulation

Les ministres de l’Éducation français Jean-Michel Blanquer et québécois Jean-François Roberge veulent extirper leurs citoyens de leur «état de vulnérabilité» face aux zélotes de la culture de l’annulation (cancel culture) et du wokisme, y voyant des «assassins de la mémoire».

Pour y arriver, ils s’affaireront à colmater les brèches dans leur programme d’enseignement — un «rempart primordial contre l’ignorance et l’obscurantisme», selon eux — afin de leur permettre d’encaisser les «assauts portés contre la liberté d’expression et le sens civique» par les éveillés («wokes») en France et au Québec.

«Nous avons le devoir de préparer notre jeunesse à l’exercice d’une citoyenneté active, respectueuse et éclairée. Une citoyenneté qui laisse place au débat, aux opinions d’autrui, à la confrontation des idées et à la remise en question de toutes nos croyances», soutiennent Jean-Michel Blanquer et Jean-François Roberge dans une lettre ouverte publiée dans des quotidiens des deux côtés de l’Atlantique.

«Sans contrepoids à l’influence pernicieuse de la culture de l’intolérance et de l’effacement, les valeurs démocratiques — liberté d’expression, égalité, laïcité — qui nous unissent risquent inévitablement de s’affaiblir», avertissent-ils, tout en indiquant déjà observer «un recul inquiétant de l’esprit démocratique» aussi bien en France qu’au Canada.

Jean-Michel Blanquer et Jean-François Roberge voient dans «le bannissement de personnalités, de spectacles et de conférences, le harcèlement sur les médias sociaux, la censure, l’assujettissement de la science à l’idéologie, l’effacement de l’Histoire jusqu’à l’autodafé de livres» autant de dérives identitaires importées des États-Unis à empêcher.

«Par ses excès et ses outrances, cette mouvance [de la culture de l’annulation] constitue un terreau fertile pour tous les extrêmes qui menacent la cohésion de nos sociétés», soutiennent l’ex-professeur d’université (Jean-Michel Blanquer) et l’ex-enseignant de primaire (Jean-François Roberge).

Résister par l’éducation

Les ministres français et québécois proposent de renforcer le «socle commun de connaissances, de compétences et de principes fondés sur des valeurs universelles» héritées du Siècle des Lumières.

Au Québec, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, mettra de côté le cours d’éthique et culture religieuse (ECR) au profit d’un cours «axé sur la culture et la citoyenneté québécoise», dont il dévoilera les contours lors d’une conférence de presse dans les prochains jours. «On doit transmettre à nos jeunes plus de connaissances sur notre histoire, sur notre culture, sur le fonctionnement de la société québécoise. On doit aussi transmettre un sentiment de fierté, de citoyenneté partagée», a fait valoir le premier ministre François Legault mardi.

La ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, édictera pour sa part des recommandations pour protéger la liberté académique en milieu universitaire à la lumière du rapport de la Commission scientifique et technique indépendante présidée par Alexandre Cloutier, qu’elle aura en sa possession d’ici la fin de l’année.

Paris-Québec sans Ottawa

Pour mieux cerner le «malaise grandissant face aux débats et au dialogue» en France et au Québec, MM. Blanquer et Roberge organiseront, vraisemblablement en pleine année électorale, un débat rassemblant des jeunes et des intellectuels de différents horizons.

L’idée de rédiger une lettre ouverte conjointe est née dans la foulée d’une conversation téléphonique entre M. Blanquer et M. Roberge — qui a été sollicitée par le ministre français après la lecture, au cours de l’été, d’un article du Point sur un autodafé de livres jeunesse, notamment Tintin et Lucky Luke, véhiculant une image jugée négative et erronée des nations autochtones en Ontario, en 2019.

«Spontanément», les deux ministres — qui ont des vues semblables sur les enjeux de la laïcité notamment — ont convenu de la nécessité de «faire quelque chose». Ils ont choisi prendre la plume, laissant le gouvernement canadien dans l’ombre. Ils ont repoussé la publication de la lettre ouverte afin de l’éloigner des élections fédérales canadiennes, puis du premier anniversaire de l’assassinat de Samuel Paty.

Le 16 octobre 2020, l’enseignant français avait été décapité après avoir exhibé les caricatures de Mahomet de Charlie Hebdo dans un cours sur la liberté d’expression. Le premier ministre québécois, François Legault, avait alors dénoncé sans détour le meurtre de Samuel Paty, tout en rappelant que le «Québec est aux côtés de la France pour défendre la liberté d’expression». De son côté, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, avait réitéré sa volonté de «toujours défendre la liberté d’expression» avant de préciser que «la liberté d’expression n’est pas sans limites». «Dans une société pluraliste, diverse et respectueuse comme la nôtre, nous nous devons d’être conscients de l’impact de nos mots, de nos gestes, sur d’autres, particulièrement ces communautés, ces populations qui vivent énormément de discrimination encore», avait-il souligné, jetant un froid diplomatique dans la relation Canada-France. En effet, le président de la France, Emmanuel Macron, s’en était par la suite tenu à remercier François Legault du «soutien du Québec dans la défense de la liberté d’expression».

La lettre ouverte des ministres de l’Éducation français Jean-Michel Blanquer et québécois Jean-François Roberge, mais aucun membre du gouvernement canadien, ne doit pas être perçue comme une nouvelle gifle diplomatique assénée par Paris à Ottawa, assure-t-on à Rochechouart.

D’autres détails suivront.