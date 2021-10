«Fillette de Granby»: un technicien en scène de crime témoigne de ce qu’il a vu

Un technicien en scène de crime a témoigné au quatrième jour du procès criminel de la belle-mère de l’enfant désormais connue comme étant la « fillette de Granby ».

Le spécialiste de la Sûreté du Québec (SQ) a identifié bon nombre d’objets d’intérêt pour l’enquête dans la maison familiale de Granby, en Estrie, où l’enfant de 7 ans a été retrouvée inanimée le matin du 29 avril 2019. Il a aussi pris des photos pour « mettre en image la scène », a-t-il dit.

La belle-mère, âgée de 38 ans et ne pouvant pas être identifiée, est accusée de meurtre au deuxième degré de l’enfant et de séquestration. Son procès devant jury se déroule au palais de justice de Trois-Rivières. Elle a plaidé non coupable aux crimes qui lui sont reprochés et est détenue depuis son arrestation.

Charles Camiré, le technicien en scène de crime, est arrivé sur les lieux en début de soirée. Des rubans policiers avaient déjà été installés sur le terrain de la maison et deux patrouilleurs surveillaient les alentours.

Pièce vide

Il a témoigné d’une maison propre et en ordre, avec un frigo bien rempli. On voit beaucoup de jouets sur ses photos. Le contraste est grand avec la pièce où a été retrouvée la fillette le 29 avril 2019.

Elle semble vide, car tous les meubles ont été empilés contre le mur où se trouvent les fenêtres. Un petit lit rose d’enfant a été placé de côté sur le dessus d’un classeur. Une chaise de bois avait été déposée par-dessus.

Sur le plancher se trouvaient une petite lampe de chevet, deux paires de ciseaux, une tuque rose à pompons et une chemise d’adulte vert kaki.

Celle-ci a été déployée par le technicien en scène de crime pour bien montrer « tous les détails ». La chemise était mouillée dans le bas ainsi que sur l’épaule droite. Les deux manches étaient attachées d’un nœud double : « bien attachées », a précisé M. Camiré.

Les procureurs de la Couronne ont fait connaître leurs intentions lundi, au premier jour du procès : ils veulent démontrer que l’accusée a séquestré la fillette en l’entourant de ruban adhésif. « Nous ferons la preuve, c’est notre objectif, que la nature des gestes posés par l’accusée et les circonstances dans lesquelles ils furent posés constituent un meurtre au second degré. »

Le technicien en scène de crime a d’ailleurs relevé de petits morceaux de papier adhésif transparent dans cette pièce. Juste à l’extérieur de celle-ci se trouvait sur un classeur un rouleau de papier collant du type qu’on utilise pour sceller des boîtes. Et par terre, dans le corridor, il a vu — et photographié — un amoncellement de ruban adhésif de 13 cm par 41 cm qui avait une « forme », a-t-il dit, le décrivant aussi comme étant « un peu moulé ». Sur ce papier collant, il a relevé que des cheveux bruns y étaient collés. « Il y en avait pas mal. »

Lundi, les premiers répondants ont témoigné qu’ils avaient retrouvé la petite fille nue sur le plancher de la pièce, et l’avaient décrite comme « très maigre » et même « rachitique ». Du liquide et des vomissures se trouvaient sur le plancher et l’amas de ruban adhésif se trouvait alors à proximité d’elle.

Ce soir-là, M. Camiré a aussi été mandaté pour se rendre à l’hôpital afin de prendre des photos de la fillette et des marques sur son corps. L’origine de ces marques n’a pas encore été expliquée aux 14 jurés. C’est dans cet hôpital que la fillette est décédée le lendemain, soit le 30 avril 2019.

Le procès se poursuit jeudi après-midi.