Quoi surveiller aujourd’hui ?

Le déneigement en Cour suprême

Les flocons ne sont pas encore réalité, mais ça ne saurait tarder. D’ailleurs, le plus haut tribunal au pays rend une décision dans une cause où le déneigement est au centre de l’affaire.

Le cas concerne une citoyenne de la ville de Nelson, en Colombie-Britannique, qui s’est blessée en devant traverser un banc de neige pour se rendre de sa voiture au trottoir. La cause aborde des notions de négligence et de responsabilité civile, et pourra déterminer si ce genre de situation nécessite une décision politique ou opérationnelle.