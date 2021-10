Quoi surveiller aujourd’hui ?

Jour 1 de la nouvelle session

Le travail reprend à neuf à Québec aujourd’hui, au lendemain du discours inaugural de François Legault. Celui-ci a décidé de proroger la session parlementaire et d’en relancer une nouvelle, et ce, à un an des prochaines élections.

Les promesses de la CAQ vont certainement faire réagir les oppositions, qui prennent toutes la parole en matinée. C’est aussi jour de période de questions, et le premier ministre réunira aussi son conseil des ministres.