Il a vu naître le Québec inc. en tant que journaliste économique au Devoir dans les années 1970. À partir des années 1980, il a fait bourgeonner les fleurons québécois comme dirigeant de la Caisse de dépôt et placement du Québec. À la fin de sa vie, il a veillé au grain des entreprises d’ici comme directeur général de l’Institut sur la gouvernance (IGOPP). Le grand défricheur de l’entrepreneuriat au Québec, Michel Nadeau, est mort d’un cancer mardi en fin de journée.

Michel Nadeau concédait lui-même, et sans exagération, avoir répondu « présent à chaque étape » de l’histoire du Québec Inc.

À ses débuts en 1973 derrière une machine à écrire du Devoir, il s’affaire à médiatiser les succès d’entrepreneurs d’ici. Sa plume crédibilise les industriels québécois comme journaliste puis comme éditorialiste. « J’ai créé un business star system inspiré des milieux sportifs et artistiques », racontait-il au Devoir tout juste le mois dernier.





(Re)lisez notre entrevue avec Michel Nadeau Michel Nadeau, ou travailler pour le Québec

En 1984, le président de la Caisse de dépôt de l’époque l’embauche. C’est dans ces années que « le bas de laine des Québécois » commence à investir à l’étranger. Grâce à son travail, la Caisse ouvre des bureaux un peu partout dans le monde. « Nous voulions que les jeunes Québécois se développent et rayonnent à l’étranger », expliquait-il de son vivant.

Michel Nadeau exerce alors tout son poids pour que la Caisse soit non seulement rentable, mais profite à un maximum de Québécois. « Quand on négociait une transaction, il fallait aller chercher le meilleur rendement possible et, au prix d’un effort supplémentaire, obtenir des retombées pour l’économie québécoise. » Lorsqu’il quitte la Caisse et la tête de la filiale CDP Capital, cette dernière entreprise regroupait plus de 100 milliards $ d’actifs.

Sa troisième grande fonction sera à la tête de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques. Il se pose en médiateur pour dénouer les impasses dans les petites comme dans les grandes entreprises. « Sa passion, il savait la transmettre aux administrateurs qu’il côtoyait », raconte l’actuel président-directeur général de l’IGOPP, François Dauphin. « Il était un motivateur, un mobilisateur, un vulgarisateur extraordinaire. »

« Dans certains domaines, il allait à contre-courant. Michel aimait être différent », raconte son frère, Jacques Nadeau. « Il ne voulait pas devenir un PDG. Il aurait pu devenir un PDG et devenir archimillionnaire, mais ce n’était pas ça qu’il voulait. Il voulait offrir quelque chose à la société québécoise. »

Michel Nadeau ne s’est jamais déclaré ouvertement pour l’indépendance politique du Québec, mais une vision d’un Québec « autonome financièrement » articulera sa pensée dès ses premiers pas dans l’univers de l’économie. « Je me suis donné comme devoir de travailler pour le Québec », résumait-il quelques semaines avant sa mort.