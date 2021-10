Le procès criminel de la belle-mère de la «fillette de Granby» a débuté

Le procès criminel de la belle-mère de l’enfant désormais connue comme la « fillette de Granby » s’amorce ce matin au palais de justice de Trois-Rivières. La mort de la fillette de 7 ans a choqué le Québec et mené à une difficile réflexion sur la qualité de son système de protection de la jeunesse.

L’enfant, qui ne peut être identifiée par ordre du tribunal, est morte en avril 2019 dans des circonstances extrêmement troublantes, peu après avoir fait l’objet d’un signalement auprès de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de l’Estrie. Elle était d’ailleurs connue de la DPJ depuis son tout jeune âge.

Il y a 2 ans et demi, la police l’a retrouvée dans un état critique dans une résidence privée à Granby, en Estrie. Transportée à l’hôpital, elle est morte le lendemain.

La belle-mère de la fillette est accusée dumeurtre au deuxième degré de l’enfant ainsi que de séquestration. La femme de 38 ans a plaidé non coupable aux crimes reprochés et est détenue depuis son arrestation. Le jury a déjà été choisi pour entendre les témoins et toute la preuve qui sera présentée lors de son procès criminel.

Des interdits de publication prononcés par des juges empêcheront toutefois les journalistes de révéler l’identité de l’accusée et celle d’autres personnes qui témoigneront. Certains éléments de preuve qui seront révélés lors du procès ne pourront pas non plus être rapportés dans l’immédiat.

La mort choquante de la fillette a mené Québec à créer la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, qui a été dirigée par l’ancienne syndicaliste Régine Laurent.

Dans son rapport final rendu public en mai dernier, Mme Laurent avait fait de nombreuses recommandations, comme l’adoption d’une charte des droits de l’enfant, la création d’un commissaire au bien-être et aux droits des enfants, un meilleur financement de plusieurs organismes communautaires qui soutiennent les familles et un allègement de la tâche des intervenantes jeunesse.

Le procès de l’accusée doit se dérouler sur plusieurs semaines. Le ministère public prévoit faire entendre quelque 20 témoins.